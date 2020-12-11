Рождественский штоллен: как легко приготовить настоящую праздничную сказку (видео)

Рождественский штоллен выпекают в начале декабря и едят маленькими кусочками до самого Рождества. Считается, что вкус штоллена становится насыщеннее с каждым днем. Традиция выпекания штоллена пришла из Дрездена, Германия. Там ежегодно даже проводят фестивали по выпеканию, и лучшие пекари соревнуются за звание "Лучший штоллен года". Также эти сладкие хлебцы продают на всех рождественских ярмарках в Германии.

Как испечь настоящий рождественский штоллен, рассказали на портале Рicantecooking.

Для теста:

Мука -500 грамм

Сухие дрожжи – 14 грамм

Молоко (слега теплое) – 250 мл

Сахар -100 грамм

Сливочное масло – 225 грамм

Цедра 1 апельсина, цедра 1 лимона

Молотый кардамон -¼ ч. л.

Молотая корица – ¼ ч. л.

Молотый имбирь – ¼ ч. л.

Соль - 5 грамм

Начинка:

Изюм – 250 грамм

Сушеная клюква – 75 грамм

Цукаты – 75 грамм

Миндаль очищенный – 90 грамм (Измельчить)

Ром – 80 мл

Для посыпки:

Сахарная пудра

Сливочное масло – 50 грамм

Рождественский штоллен (Фото: freepik.com)

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты для теста, вымесить мягкое тесто, которое не пристает к рукам. Накрыть полотенцем и оставить на 1 час.

2. Сухофрукты сложить в миску и залить кипятком, дать постоять 2 минуты, отцедить. Добавить цукаты и залить ромом. Перемешать и оставить на 1 час.

3. Когда тесто подошло, высыпать туда орехи, цукаты с сухофруктами и еще раз все перемешать хорошенько.

4. Готовое тесто положить на присыпанную мукой поверхность и раскатать.

5. Придать тесту форму штоллена, в виде конвертика. Переложить на сухой и чистый противень. Накрыть на 40 минут полотенцем и дать подойти.

6. Разогреть духовку до 190 градусов.

7. Поставить штоллен в духовку и печь 60-70 минут. Он должен подрасти и хорошо подрумяниться.

8. Вынуть из духовки штоллен, дать ему немного остыть. А потом быстро втереть сливочное масло в его поверхность. А потом посыпать сахарной пудрой. Посыпать, пока поверхность не станет снежно-белой.

9. Дайте штоллену полностью остыть, а потом храните его в холодильнике или в прохладном месте. Такой пирог может храниться до нескольких месяцев.

Рецепт приготовления рождественского штоллена

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