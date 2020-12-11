Рождественский штоллен: как легко приготовить настоящую праздничную сказку (видео)

Рождественский штоллен выпекают в начале декабря и едят маленькими кусочками до самого Рождества. Считается, что вкус штоллена становится насыщеннее с каждым днем. Традиция выпекания штоллена пришла из Дрездена, Германия. Там ежегодно даже проводят фестивали по выпеканию, и лучшие пекари соревнуются за звание "Лучший штоллен года". Также эти сладкие хлебцы продают на всех рождественских ярмарках в Германии.
Как испечь настоящий рождественский штоллен, рассказали на портале Рicantecooking.
Мука -500 грамм
Сухие дрожжи – 14 грамм
Молоко (слега теплое) – 250 мл
Сахар -100 грамм
Сливочное масло – 225 грамм
Цедра 1 апельсина, цедра 1 лимона
Молотый кардамон -¼ ч. л.
Молотая корица – ¼ ч. л.
Молотый имбирь – ¼ ч. л.
Соль - 5 грамм
Изюм – 250 грамм
Сушеная клюква – 75 грамм
Цукаты – 75 грамм
Миндаль очищенный – 90 грамм (Измельчить)
Ром – 80 мл
Сахарная пудра
Сливочное масло – 50 грамм
Рождественский штоллен (Фото: freepik.com)
1. Смешать все ингредиенты для теста, вымесить мягкое тесто, которое не пристает к рукам. Накрыть полотенцем и оставить на 1 час.
2. Сухофрукты сложить в миску и залить кипятком, дать постоять 2 минуты, отцедить. Добавить цукаты и залить ромом. Перемешать и оставить на 1 час.
3. Когда тесто подошло, высыпать туда орехи, цукаты с сухофруктами и еще раз все перемешать хорошенько.
4. Готовое тесто положить на присыпанную мукой поверхность и раскатать.
5. Придать тесту форму штоллена, в виде конвертика. Переложить на сухой и чистый противень. Накрыть на 40 минут полотенцем и дать подойти.
6. Разогреть духовку до 190 градусов.
7. Поставить штоллен в духовку и печь 60-70 минут. Он должен подрасти и хорошо подрумяниться.
8. Вынуть из духовки штоллен, дать ему немного остыть. А потом быстро втереть сливочное масло в его поверхность. А потом посыпать сахарной пудрой. Посыпать, пока поверхность не станет снежно-белой.
9. Дайте штоллену полностью остыть, а потом храните его в холодильнике или в прохладном месте. Такой пирог может храниться до нескольких месяцев.
Рецепт приготовления рождественского штоллена
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