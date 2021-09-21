Рождество Пресвятой Богородицы: что строго запрещено делать, важные традиции
Какой сегодня праздник (Getty Images)
21 сентября в православной церкви - Рождество Пресвятой Богородицы. Это великий непереходящий (с постоянной датой) праздник.
В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.
Что запрещено делать в Рождество Пресвятой Богородицы
В этот день нужно постараться придерживаться определенных ограничений. Например, нельзя ссориться, желать зла другому человеку или думать о ком-то плохо. Все, кто вас о чем-то просит - должны получить желаемое. Употреблять алкоголь в этот день церковь не разрешает, также запрещены пышные празднества и большие работы - физическим трудом в этот день лучше не заниматься. Помыслы в Рождество Богородицы должны быть чисты.
Что можно делать 21 сентября
Традиции этого дня в христианстве:
- Принято в этот день проводить богослужения на приподнятом тоне, как на Рождество Христово, или же Пасху.
- Считается, что в этот день человек должен просить Богородицу о самом сокровенном, и она поможет ему. Особенно актуально в этот день молиться бездетным парам о рождении ребенка.
Традиции 21 сентября в народе:
- Раньше в этот праздник было принято ходить в гости. При этом потчевали гостей щедро, ведь люди верили - чем больше блюд будет на столе, тем лучше будет следующий урожай.
- Принято было обливать на пороге детей водой, чтобы здоровье у них было лучше.
- Для девушек в этот день существует особая примета на замужество - если до восхода солнца она умоется, то в этом году ее посватают.
- Также существует отдельная примета для женщин - согласно верованиям, чем раньше в этот день она умоется, тем дольше сохранит молодость и красоту.
- Полагалось встречать матушку-осень овсяным хлебом – в этот день он должен был быть у всех на столе.
- В селе в этот день полагалось убирать на хранение лук и заносить под крышу ульи с пчелами на зиму.
Главные приметы этого дня
- Какая погода в этот день, такой и осень будет. Если тепло на улице, то и осень будет теплой и погожей;
- Чем больше на луке шелухи, тем холоднее зима будет;
- Алый закат или рассвет – к ветряной и дождливой погоде;
- С утра иней на траве – к непогоде;
- С деревьев практически все листья опали – зима будет ранней.
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