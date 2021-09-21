ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Різдво Пресвятої Богородиці: що строго заборонено робити, важливі традиції

Новость на русском →
Вівторок 21 вересня 2021 05:44
Різдво Пресвятої Богородиці: що строго заборонено робити, важливі традиції Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

21 вересня в православній церкві - Різдво Пресвятої Богородиці. Це велике неперехідне (з постійною датою) свято.

У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.

Що заборонено робити в Різдво Пресвятої Богородиці

У цей день потрібно постаратися дотримуватися певних обмежень. Наприклад, не можна сваритися, бажати зла іншій людині або думати про когось погано. Всі, хто вас про щось просить - повинні отримати бажане. Вживати алкоголь в цей день церква не дозволяє, також заборонені пишні святкування і великі роботи - фізичною працею в цей день краще не займатися. Помисли в Різдво Богородиці повинні бути чисті.

Що можна робити 21 вересня

Традиції цього дня в християнстві:

  • Прийнято в цей день проводити богослужіння на піднесеному тоні, як на Різдво Христове, або ж Великдень.
  • Вважається, що в цей день людина повинна просити Богородицю про найпотаємніше, і вона допоможе їй. Особливо актуально в цей день молитися бездітним парам про народження дитини.

Традиції 21 вересня в народі:

  • Раніше в це свято було заведено ходити в гості. При цьому пригощали гостей щедро, адже люди вірили - чим більше страв буде на столі, тим краще буде наступний урожай.
  • Прийнято було обливати на порозі дітей водою, щоб здоров'я у них було краще.
  • Для дівчат в цей день існує особлива прикмета на заміжжя - якщо до сходу сонця вона вмиється, то в цьому році її посватають.
  • Також існує окрема прикмета для жінок -згідно з віруваннями, чим раніше в цей день вона вмиється, тим довше збереже молодість і красу.
  • Належало зустрічати матінку-осінь вівсяним хлібом - в цей день він повинен був бути у всіх на столі.
  • У селі в цей день належало прибирати на зберігання цибулю і заносити під дах вулики з бджолами на зиму.

Головні прикмети цього дня

  • Яка погода в цей день, такий і осінь буде. Якщо тепло на вулиці, то і осінь буде теплою і погожою;
  • Чим більше на цибулі лушпиння, тим холодніше зима буде;
  • Червоний захід або світанок - до вітряної та дощової погоди;
  • З ранку іній на траві - до негоди;
  • З дерев практично все листя опало - зима буде ранньою.

Як ми раніше писали, українцям пообіцяли затяжні вихідні.

Читайте LITE в Google News
Свята в Україні
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну сунуть заморозки до -3 градусів: де і коли буде дуже холодно
В Україну сунуть заморозки до -3 градусів: де і коли буде дуже холодно