Меньше сахара, больше медитаций: эндокринолог рассказала, как отодвинуть возраст
Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Молодость - это не только возраст, а еще и базовые привычки, без которых далеко не заедешь, если планируешь оставаться молодым долгие годы.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Катерина Григорьева.
Я сделала небольшой чекап. Кто планирует оставаться молодым и активным, проверьте себя по пунктам:
- Я регулярно практикую методы немедикаментозной коррекции стресса, в т. ч. дыхательные практики, медитации.
- Я достаточно быстро возвращаюсь в спокойное состояние после стресса.
- Я засыпаю до 23.00 и сплю 6-8 часов.
- Я не употребляю сахар, быстрые углеводы, трансжиры и продукты, которые их содержат.
- Я соблюдаю структуру питания в течение дня и пью достаточно воды.
- Я выделяю на неторопливую трапезу не менее 20 минут.
- Я придерживаюсь низкоуглеводного стиля питания (до 130 г углеводов в сутки).
- Мой ИМТ в норме.
- Я гуляю на улице не менее 5 раз в неделю от 30 минут и более.
- У меня ежедневная посильная физическая активность не менее 30 минут.
Молодость - это совокупность определенных действий (фото: pexels.com)
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- Моя спина сильная, осанка прямая.
- Я ограничиваю общение / не общаюсь с токсичными людьми.
- У меня всегда есть мечты и цели.
- Мне интересно новое: освоить какой-то навык, поехать в путешествие, выучить язык, прочесть книгу и т. п.
- Я практикую интервальное голодание.
- Я обливаюсь холодной водой по утрам.
- Я не курю и не злоупотребляю алкоголем.
- Я практикую инфодетокс.
- У меня есть любимое занятие / хобби.
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- Я ценю то, что уже имею.
- Я прислушиваюсь к своему организму, не игнорирую боль или изменения в его состоянии, однако и не культивирую в себе ипохондрию.
- Каждый день нахожу, за что похвалить себя и за что поблагодарить людей из своего окружения.
- Ежедневно обнимаю родных людей и поддерживаю уровень окситоцина, который стимулирует выработку эндорфинов и снижает выработку кортизола.
Это - базовые привычки молодости, без формирования которых эффект от любой терапии будет значимо меньше ожидаемого.