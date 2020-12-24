Самая сильная молитва на Рождество для привлечения любви и финансового благополучия

Рождество – самый светлый и значимый праздник в Христианском мире. Этот день связан с появлением Сына Божьего на земле, который отдал свою жизнь, спасая человечество от неминуемой гибели грехопадения и которому поклоняются верующие люди на протяжении 2-х тысячелетий. По преданию, в эту волшебную ночь ангелы спускаются на землю и прислушиваются ко всем нашим мыслям. Как правильно молиться в Рождество 25 декабря и какой молитвой – читайте в нашей статье.

В знак бесконечной благодарности за спасение христиане в Рождество обязательно обращаются к Богу с молитвой. Считается, что любое желание, загаданное под Рождество Христово – сбудется.

Прежде всего на Рождество к Богу обращаются с молитвами те, кому не достает здоровья, успеха и материального состояния. В рождественскую ночь особой силой обладают молитвы с просьбами о помощи в создании семьи и зачатии ребенка.

Молитва на Рождество о здоровье

Следующая молитва призвана укрепить здоровье, продлить жизнь и исцелить от недугов.

Владыко, Вседержителю, святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и возводяй низверженные, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя рек) немоществующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имя рек), воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на Рождество о замужестве

Эта молитва поможет в появлении детей в любви.

С превеликой радостью обращаюсь к тебе, Матерь Божья.

Ты та, кто наполнила любовью плод чрева своего.

Я, раба Божья (свое имя) молю тебя сейчас о помощи.

Прошу, одари меня любовью взаимной и искренней.

Пошли мне мужа любящего и заботливого,

чтобы я могла растить детей в счастье и радости.

Да святится имя твое. Аминь

Молитва в Рождество на деньги и богатство

Нуждающиеся в материальном благополучии в Рождество обращаются к Богу со следующими словами:

Господи Иисусе Христе Боже наш, изволивый спасения нашего ради на земли во плоти явитися и от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии неизреченно родитися! Благодарим Тя, яко сподобил еси нас, подвигом поста предочистившихся, достигнути великаго праздника Твоего Рождества и в радости духовной со ангелами воспевати Тя, с пастырями славословити, с волхвами поклонятися. Благодарим Тя, яко по великому милосердию Твоему и безмерному снисхождению к немощем нашим, утешаеши нас ныне не точию изобильною пищею духовною, но и трапезою праздничной.

Напомним, ранее мы писали о том, что на новогодние праздники украинцев ждут три длинных уик-энда.

А также рассказывали о том, что Рада изменила график работы в январе из-за усиления карантина.