Найсильніша молитва на Різдво для залучення любові і фінансового благополуччя

Різдво – найсвітліше і значуще свято у Християнському світі. Цей день пов'язаний з появою Сина Божого на землі, який віддав своє життя, рятуючи людство від неминучої загибелі гріхопадіння і якому поклоняються віруючі люди протягом 2-х тисячоліть. За переказами, в цю чарівну ніч ангели спускаються на землю і прислухаються до всіх наших думок. Як правильно молитися на Різдво 25 грудня і якою молитвою – читайте в нашій статті.

На знак вічної вдячності за порятунок християни у Різдво обов'язково звертаються до Бога з молитвою. Вважається, що будь-яке бажання, загадане у Різдво Христове – збудеться.

Насамперед на Різдво до Бога звертаються з молитвами ті, кому не вистачає здоров'я, успіху і матеріального стану. В різдвяну ніч особливою силою володіють молитви з проханнями про допомогу у створенні сім'ї та зачатті дитини.

Молитва на Різдво про здоров'я

Наступна молитва покликана зміцнити здоров'я, продовжити життя і зцілити від недуг.

Владико, Вседержителю, святий Царю, наказуяй і не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия і возводяй тих хто впав, тілесні людей скорботи справляй, молимось Тобі, Боже наш, раба Твого (ім'я річок) немоществующа відвідай милістю Твоєю, прости йому всякий гріх вільний і мимовільний. Йому Господи, лікарську Твою силу з неба зішли, доторкніться телеси, угаси вогонь, вгамуй пристрасть і всяку неміч, що таїться, буди лікар раба Твого (ім'я річок), збудуй його від одра болезненнаго і від ложа озлоблення цела и всесовершенна, даруй його Церкви Твоєї благоугождающа і творяща волю Твою. Твоє бо є, еже миловати і врятувати ни, Боже наш, і Тобі славу направляем, Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва на Різдво про заміжжя

Ця молитва допоможе в появі дітей в любові.

З превеликою радістю звертаюсь до тебе, Матір Божа.

Ти та, хто наповнила любов'ю плід утроби своєї.

Я, раба Божа (ім'я) молю тебе про допомогу.

Прошу, обдаруй мене взаємною любов'ю і щирою.

Пошли мені чоловіка, люблячого і турботливого,

щоб я могла ростити дітей в щасті та радості.

Хай святиться ім'я твоє. Амінь

Молитва у Різдво на гроші та багатство

Нужденні в матеріальному благополуччі в Різдво звертаються до Бога з такими словами:

Господи Ісусе Христе Боже наш, спасіння нашого заради на землі у плоті явитися і від Безшлюбної та Пречистої Діви Марії невимовно родитися! Дякуємо Тя, яко сподобив єси нас, подвигом посту предочистившихся, достигнути великаго свята Твого Різдва і в радості духовній з ангелами оспівувати Тя, з пастирями славословити, з волхвами поклонятися. Дякуємо Тя, яко по великому милосердю Твоєму і безмірній поблажливості до немощів наших, утішаєш нас нині не лише щедрою їжею духовною, але і святковою трапезою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на новорічні свята українців чекають три довгих вихідні.

А також розповідали про те, що Рада змінила графік роботи у січні через посилення карантину.