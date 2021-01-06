Самые лучшие колядки на Рождество для взрослых и детей

Светлый праздник Рождества невозможно представить без "вечери" в Сочельник, колядования и вертепа. Колядки на Рождество Христово можно услышать во всех регионах Украины. Мы собрали самые популярные рождественские песни для веселого праздничного развлечения.

Колядки на Рождество: значение и история

Колядки традиционно содержали пожелания здоровья, богатства, хорошего урожая в будущем году. Исполняли их дети и молодежь. Ватагами они ходили от дома к дому, держа в руках звезду, напоминающую о рождении Иисуса, и исполняли песни, а взамен получали щедрое угощение.

Ученые-этнографы утверждают, что корни этого обряда намного древнее, чем христианство на нашей земле, и связывают праздник с праздником Коляды (рождения нового солнца), оттуда и термин - колядки. Хотя существует и другое объяснение такого названия - латинское слово "календа" - первый день месяца в Древнем Риме. Как бы там ни было, соблюдение древних традиций - дело похвальное, поэтому приступаем к изготовлению рождественской звезды и разучиванию колядок.

Самые популярные колядки на Рождество

На современном этапе в Украине можно услышать разные рождественские песни: известные авторы пишут специальные песни, многие из которых становятся хитами в разгар праздников. Но 6 января принято вспоминать и исполнять именно древние колядки.

Универсальной поздравительной песней, которую можно рассказать и как стихотворение, считается следующая:

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

Отдельной группой выделяются колядки на Рождество для детей. Они имеют шутливую форму не только пожеланий и поздравлений, но иногда и "запугиваний" скупых хозяев:

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, тітко, пирога.

Як не дасте пирога,

Возьму бика за рога,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

* * *

Коляда, коляда,

Дай, дядьку, пирога!

Як не даси пирога,

Візьму вола за рога,

Та виведу на моріг,

Та виломлю правий ріг.

У ріг буду трубити,

Волом буду робити,

Хвостом буду поганять

Та на гречку орать.

Добривечір!

Я - маленький хлопчик,

Сів собі на стовпчик,

В сопілочку граю,

Діток забавляю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте.

Яблучка, горішки -

Це мої потішки.

* * *

Колядин-дин,

Я, бабусю, один.

Винеси мені пиріжок

Та положи у мішок.

З руками, з ногами,

Щоб бігав за нами.

Многие украинские колядки на Рождество - это серьезные песни, прославляющие светлый праздник рождения Божьего сына, они не такие древние, как "языческие", но тоже очень красивые:

Ой на річці на Йордані,

Там Пречиста ризи прала,

Свого сина сповивала,

На ялині колихала.

Прилетіли три янголи,

Взяли Христа під небеса.

Всі небеса розтворилися,

Всім святим поклонилися.

Также предлагаем выучить более современный вариант колядки:

Ой, колядо-колядине!

Ішла полем господиня,

З торби жито брала,

Ниви засівала:

Вроди, Боже, жито

На довгії літа,

На щастя родині

І всій Україні.

Также можно вспомнить и прикольные колядки на Рождество на русском языке:

Коляда, коляда,

Накануне Рождества!

Тетенька добренька,

Пирожка-то сдобненька

Не режь, не ломай,

Поскорее подавай,

Двоим, троим,

Давно стоим,

Да не выстоим!

Печка-то топиться,

Пирожка-то хочется!

Как мы ранее писали, Клопотенко дал необычный рецепт кутьи на Святвечер.