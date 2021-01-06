Самые лучшие поздравления с Рождеством в стихах, прозе и для СМС
Наступил Новый год, но праздники на этом не заканчиваются, ведь впереди Святвечер и Рождество. Чтобы не нервничать накануне в лихорадочных поисках красивых слов или прикольных СМС, желательно заранее подготовить поздравления с Рождеством Христовым. Сейчас можно найти множество готовых текстов, причем как в прозе, так и в стихах.
Среди них есть универсальные, которые подойдут на любой случай и любому адресату, и адресные или ролевые (родным людям, подругам, любимым). Мы предлагаем вам подборку красивых рождественских поздравлений в прозе и стихах.
Поздравления с Рождеством в прозе
Рождество - это тихий семейный праздник. Ожидание первой звезды, возвестившей о рождении Божьего Сына, превращается в ожидание чуда и сказочных превращений. Украинская традиция Святвечера, когда вся семья собиралась дома в полном составе за праздничным столом, простые обряды и традиции, которые прививали уважение к предкам и любовь к семье, имеет продолжение в современных поздравлениях родных, близких, знакомых с этим прекрасным праздником.
Многие рождественские поздравления написаны от души и не имеют рифмы, но от этого не становятся хуже. Предлагаем несколько вариантов:
Пусть Рождественская звезда загорится в эту ночь и ведет по жизни самым верным путём. Тепла, покоя, благости и умиротворения. В этот замечательный светлый праздник мечты становятся реальностью, пусть в этом году сбудется самая заветная. С Рождеством Христовым!
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Желаю тебе в Рождество покоя в душе, стабильного достатка и взаимной любви. Пусть Рождественская звезда укажет верный путь к везению, добру и взаимопониманию.
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С рождеством Христовым, с искренней радостью души и доброй благодатью! Желаю мира за окном и светлого счастья в доме, уютной атмосферы и дружной семьи, необыкновенных чудес и щедрых подарков, открытой души и мягкого сердца. Пусть Рождество подарит яркую надежду и крепкую веру, красивую сказку и верную любовь.
А если вас интересуют прикольные поздравления с Рождеством для друзей или близких знакомых, выберите что-то из этого:
Пусть никакая рождественская история не сможет выбить тебя из колеи нормальной жизни, а все свои приключения запиши, чтобы дети и внуки гордились тобой, как самым веселым предком!
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Поздравляю с Рождеством, желаю всего и побольше. Пусть ваши желания сбываются быстрее, чем вы успеваете их загадывать!!!
Счастливого Рождества! (фото: pixabay.com)
Поздравления с Рождеством в стихах
Что может передать чувства лучше, чем поэтические строки? Для любимых родственников предлагаем такие строки.
Любовь моя, сегодня Рождество!
И все нам кажется волшебным!
С тобою рядом так тепло,
Присутствие твое мне кажется лечебным...
Желаю я тебе здоровья и удачи,
И дней счастливых, сложенных в года!
Чтоб все прекрасно было, не иначе!
И чтобы рядом был с тобою я!
Пусть ночь искрится волшебством,
Несётся ввысь снежинок стая.
Вас поздравляю с Рождеством,
Улыбок, радости желаю.
Поток божественной любви
Струится пусть чудесным светом,
И вас Господь благословит
Здоровьем, счастьем и успехом!
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Я вас сегодня поздравляю
С прекрасным, светлым, чистым днем,
Я только счастья пожелаю,
Здоровья, мира! С Рождеством!
Для подруги подойдет такое прикольное рождественское пожелание:
Пускай в рождественскую ночь
Уйдут все ухажёры прочь!
Останется единственный -
Миллионер таинственный!
Самого родного человека - маму - можно поздравить так:
Мамочка, любимая, с праздником великим!
Поздравляю искренне тебя я с Рождеством!
Пусть бережет Господь многоликий,
Беда пусть забудет дорогу в твой дом.
Счастья, здоровья, удачи желаю,
Чаще не плакать, а улыбаться!
Еще раз, родная, тебя поздравляю
И обещаю почаще встречаться!
Смс-поздравления с Рождеством: короткие пожелания
Даже находясь в пути, вы сможете поздравить близких, отправив смс поздравления с Рождеством, например:
Колядую, колядую, запах водки носом чую,
наливайте по сто грамм - будет счастье вам и нам!
С Рождеством Христовым!!!!
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Вечно свято, вечно ново
Рождество для нас Христово.
Много лет из года в год
Праздник этот радость льет,
Славьте Бога, стар и мал,
Он Спасителя нам дал!
Рождество - это время чудес,
Рождество - это время подарков.
С Рождеством! Пусть сегодня с небес
Светят звезды особенно ярко.
Пусть исполнятся ваши мечты,
А невзгоды пройдут себе мимо.
Пусть все помыслы будут чисты,
И Господь пусть хранит всех любимых.
Как мы ранее писали, украинцы назвали любимые праздники новогоднего цикла.