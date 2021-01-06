Самые лучшие поздравления с Рождеством в стихах, прозе и для СМС

Наступил Новый год, но праздники на этом не заканчиваются, ведь впереди Святвечер и Рождество. Чтобы не нервничать накануне в лихорадочных поисках красивых слов или прикольных СМС, желательно заранее подготовить поздравления с Рождеством Христовым. Сейчас можно найти множество готовых текстов, причем как в прозе, так и в стихах.

Среди них есть универсальные, которые подойдут на любой случай и любому адресату, и адресные или ролевые (родным людям, подругам, любимым). Мы предлагаем вам подборку красивых рождественских поздравлений в прозе и стихах.

Поздравления с Рождеством в прозе

Рождество - это тихий семейный праздник. Ожидание первой звезды, возвестившей о рождении Божьего Сына, превращается в ожидание чуда и сказочных превращений. Украинская традиция Святвечера, когда вся семья собиралась дома в полном составе за праздничным столом, простые обряды и традиции, которые прививали уважение к предкам и любовь к семье, имеет продолжение в современных поздравлениях родных, близких, знакомых с этим прекрасным праздником.

Многие рождественские поздравления написаны от души и не имеют рифмы, но от этого не становятся хуже. Предлагаем несколько вариантов:

Пусть Рождественская звезда загорится в эту ночь и ведет по жизни самым верным путём. Тепла, покоя, благости и умиротворения. В этот замечательный светлый праздник мечты становятся реальностью, пусть в этом году сбудется самая заветная. С Рождеством Христовым!

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Желаю тебе в Рождество покоя в душе, стабильного достатка и взаимной любви. Пусть Рождественская звезда укажет верный путь к везению, добру и взаимопониманию.

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С рождеством Христовым, с искренней радостью души и доброй благодатью! Желаю мира за окном и светлого счастья в доме, уютной атмосферы и дружной семьи, необыкновенных чудес и щедрых подарков, открытой души и мягкого сердца. Пусть Рождество подарит яркую надежду и крепкую веру, красивую сказку и верную любовь.

А если вас интересуют прикольные поздравления с Рождеством для друзей или близких знакомых, выберите что-то из этого:

Пусть никакая рождественская история не сможет выбить тебя из колеи нормальной жизни, а все свои приключения запиши, чтобы дети и внуки гордились тобой, как самым веселым предком!

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Поздравляю с Рождеством, желаю всего и побольше. Пусть ваши желания сбываются быстрее, чем вы успеваете их загадывать!!!

Счастливого Рождества! (фото: pixabay.com)

Поздравления с Рождеством в стихах

Что может передать чувства лучше, чем поэтические строки? Для любимых родственников предлагаем такие строки.

Любовь моя, сегодня Рождество!

И все нам кажется волшебным!

С тобою рядом так тепло,

Присутствие твое мне кажется лечебным...

Желаю я тебе здоровья и удачи,

И дней счастливых, сложенных в года!

Чтоб все прекрасно было, не иначе!

И чтобы рядом был с тобою я!

Пусть ночь искрится волшебством,

Несётся ввысь снежинок стая.

Вас поздравляю с Рождеством,

Улыбок, радости желаю.

Поток божественной любви

Струится пусть чудесным светом,

И вас Господь благословит

Здоровьем, счастьем и успехом!

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Я вас сегодня поздравляю

С прекрасным, светлым, чистым днем,

Я только счастья пожелаю,

Здоровья, мира! С Рождеством!

Для подруги подойдет такое прикольное рождественское пожелание:

Пускай в рождественскую ночь

Уйдут все ухажёры прочь!

Останется единственный -

Миллионер таинственный!

Самого родного человека - маму - можно поздравить так:

Мамочка, любимая, с праздником великим!

Поздравляю искренне тебя я с Рождеством!

Пусть бережет Господь многоликий,

Беда пусть забудет дорогу в твой дом.

Счастья, здоровья, удачи желаю,

Чаще не плакать, а улыбаться!

Еще раз, родная, тебя поздравляю

И обещаю почаще встречаться!

Смс-поздравления с Рождеством: короткие пожелания

Даже находясь в пути, вы сможете поздравить близких, отправив смс поздравления с Рождеством, например:

Колядую, колядую, запах водки носом чую,

наливайте по сто грамм - будет счастье вам и нам!

С Рождеством Христовым!!!!

***

Вечно свято, вечно ново

Рождество для нас Христово.

Много лет из года в год

Праздник этот радость льет,

Славьте Бога, стар и мал,

Он Спасителя нам дал!

Рождество - это время чудес,

Рождество - это время подарков.

С Рождеством! Пусть сегодня с небес

Светят звезды особенно ярко.

Пусть исполнятся ваши мечты,

А невзгоды пройдут себе мимо.

Пусть все помыслы будут чисты,

И Господь пусть хранит всех любимых.

Как мы ранее писали, украинцы назвали любимые праздники новогоднего цикла.