Найкращі привітання з Різдвом у прозі, віршах та для СМС

Настав Новий рік, але свята на цьому не закінчуються, адже попереду Святвечір і Різдво. Щоб не нервувати напередодні в гарячкових пошуках гарних слів або прикольних СМС, бажано заздалегідь підготувати привітання з Різдвом Христовим. Зараз можна знайти безліч готових текстів, причому як в прозі, так і в віршах.

Серед них є універсальні, які підійдуть на будь-який випадок і будь-якому адресату, і адресні або рольові (рідним людям, подругам, коханим). Ми пропонуємо вам добірку красивих різдвяних привітань у прозі і віршах.

Привітання з Різдвом у прозі

Різдво - це тихе сімейне свято. Очікування першої зірки, яка сповістила про народження Сина Божого, перетворюється на очікування дива і казкових перетворень. Українська традиція Святвечора, коли вся родина збиралася будинку в повному складі за святковим столом, прості обряди і традиції, які прищеплювали повагу до предків і любов до сім'ї, має продовження в сучасних привітання рідних, близьких, знайомих з цим прекрасним святом.

Багато різдвяних вітань написані від душі і не мають рими, але від цього не стає гірше. Пропонуємо кілька варіантів:

Нехай Різдвяна зірка загориться в цю ніч і веде по життю найвірнішим шляхом. Тепла, спокою, доброти і умиротворення. У це чудове світле свято мрії стають реальністю, нехай в цьому році збудеться найзаповітніша. З Різдвом Христовим!

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Бажаю тобі в Різдво спокою в душі, стабільного достатку і взаємної любові. Нехай Різдвяна зірка вкаже вірний шлях до везіння, добра і взаєморозуміння!

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З різдвом Христовим, з щирою радістю душі і доброю благодаттю! Бажаю миру за вікном і світлого щастя в будинку, затишної атмосфери і дружної сім'ї, незвичайних чудес і щедрих подарунків, відкритої душі і м'якого серця. Нехай Різдво подарує яскраву надію і міцну віру, красиву казку і вірну любов.

А якщо вас цікавлять прикольні привітання з Різдвом для друзів або близьких знайомих, виберіть щось з цього:

Нехай ніяка різдвяна історія не зможе вибити тебе з колії нормального життя, а всі свої пригоди запиши, щоб діти і онуки пишалися тобою, як самим веселим предком!

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Вітаю з Різдвом, бажаю всього і побільше. Нехай ваші бажання збуваються швидше, ніж ви встигаєте їх загадувати!!!

Привітання з Різдвом у віршах

Що може передати ваші почуття краще, ніж поетичні рядки? Тому заслуженою популярністю користуються красиві різдвяні побажання у віршах.

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку,

Хай різдвяні світлі зорі

Знищать смуток весь і горе!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

Яскрава зірочка зійшла,

Свята вечеря підійшла:

кутя, вареники, грибочки,

фасоля, риба, огірочки...

Нехай лунає в хаті сміх -

з різдвом Христовим вас усіх!

***

Христос народився!

Хай здоров’я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато провели

Різдвяні свята!

А якщо потрібно привітати дітей, допоможуть вам такі рядки:

З Різдвом тебе, синку!

Від душі бажаю,

Щоб всього добитися зміг.

Милий, вітаю!

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Або ж для дочки:

З Різдвом тебе, рідна,

Дочка мила моя!

Щастя я тобі бажаю,

Щоб збулася твоя мрія!

Навіть перебуваючи в дорозі, ви зможете привітати близьких, відправивши смс привітання з Різдвом, наприклад:

Хай сало до хліба,

Хай мясо до солу,

Солодкий узвар до куті.

Хай друзі, знайомі

Ніколи-ніколи

Свиню не підкинуть в житті!

З Різдвом Христовим!

***

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

зігріє вам сердце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

Хай у Вашій хаті - злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям - здоров'я бажаю.​​​​​​​

Вітальні вірші для смс

Різдво - прекрасне свято. Завдяки сучасним технологіям, легко можна привітати своїх родичів і просто близьких вам людей через смс.

Відчіняйте двері ясенові,

бо Різдво ступає на поріг

знак добра, господньої любові

в світлі Віфліємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

в кожнім серці свой залиша слід

будьте дужі, щирі и багаті

щастя вам и довгих многогіх літ!

***

Хай смачна кутя удасться,

Хай в сім'ї панує щастя,

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

З Різдвом Христовим!

***

У день святий Різдва Христова

Бажаю щастя Вам земного,

Бажаю в душах відродіті уміння віріті, любити,

А Бог Вам щедрою рукою за вашу віру, за терпіння

Своє надасть Благословіння.

Як ми раніше писали, українці назвали улюблені свята новорічного циклу.