Самый̆ волнительный̆ момент в жизни: беременная жена Павлика рассекретила пол ребенка

Екатерина Репяхова в июне этого года родит украинскому певцу Виктору Павлику их первенца. Изначально пара скрывала пол ребенка, но теперь девушка призналась, что ждет мальчика.

По словам девушки, она была очень шокирована, когда увидела цвет шариков в коробке.

"А за пол часа до открытия коробки я просто плакала пол часа. Без остановки. И не могла взять себя в руки. Это точно самый̆ волнительный̆ момент в моей̆ жизни", - откровенно рассказала Репяхова.

Она также добавила, что у нее был шок. Девушка специально не обрезала концовку на видео. По ее словам, они с мужем еще долго стояли и общались.

"Я хотела в этот день быть только с мужем вдвоем. Для меня это было очень важно. А на следующий̆ день эту же коробку мы открыли для родных", - добавила Репяхова.

Стоит отметить, что имя ребенку уже подобрали, его назовут Мишей.