Найхвилюючий момент у житті: вагітна дружина Павлика розсекретила стать дитини

Катерина Репяхова в червні цього року народить українському співаку Віктору Павліку їх первістка. Спочатку пара приховувала стать дитини, але тепер дівчина зізналася, що чекає хлопчика.

За словами дівчини, вона була дуже шокована, коли побачила колір кульок в коробці.

"А за пів години до відкриття коробки я просто плакала пів години. Без зупинки. І не могла взяти себе в руки. Це точно найхвилюючий момент у моєму житті", - відверто розповіла Репяхова.

Вона також додала, що у неї був шок. Дівчина спеціально не обрізала кінцівку на відео. За її словами, вони з чоловіком ще довго стояли і спілкувалися.

"Я хотіла в цей день бути тільки з чоловіком удвох. Для мене це було дуже важливо. А на наступний день цю ж коробку ми відкрили для рідних", - додала Репяхова.

Варто зазначити, що ім'я хлопчику вже підібрали, його назвуть Мішею.