Санта Димопулос устроила скандал в отеле Дубая: "не люблю быть терпилой"
Санта Димопулос поскандалила с сотрудниками отеля в Дубае, куда она поехала отдыхать на днях. Экс-"ВИА Гру" возмутило отношение персонала к отдыхающим, которые платят немалые деньги за сервис.
Об этом звезда рассказала в своих Instagram-stories.
Звезда рассказывает, что пришла на пляж, но там не оказалось свободных лежаков. Из-за этого ей пришлось ждать вместе с маленькой дочкой больше 15 минут.
"Мы пришли на пляж. И свободных мест нет. Ждем уже 15 минут под солнцем палящим с ребенком. В общем вот такая ситуация в этом отеле. Не прикольно", - заявила певица.
Позже победительница "Танцев со звездами" добавила, что ей пришлось скандалить и "включать су*у". Такой метод дал свой результат, и лежаки тут же нашлись.
"После того как я включила с*ку, они засуетились и нашли нам три лежака. Пришел менеджер и попросил прощения. Тут дело в самом отношении! "Извините, у нас все занято" - не про сервис в пятизвездочном отеле. И ведь смогли же найти! - заявила певица.
Скриншот: Санта Димопулос устроила скандал в отеле Дубая
Санта Димопулос - украинская певица с греческими корнями. Она участвовала в таких группах, как "Queens", "ВИА Гра", "Седьмое небо". Красотка также является чемпионкой мира по фитнесу.
29 октября 2008 года Димопулос родила сына Даниэля от украинского шоумена Андрея Джеджулы, с которым жила с 2007 по 2010 годы.
А 18 сентября 2012-го звезда вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко. Вскоре они развелись, а Димопулос заявила, что их свадьба была фейковой.
Осенью 2015 года певица стала женой совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко. 14 сентября 2019 года она родила дочь Софию.
Ранее мы писали, что Санта Димопулос посмотрела в глаза самому большому страху, сильно испугав свою маму.