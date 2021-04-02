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Санта Дімопулос влаштувала скандал в готелі Дубая: "не люблю бути терпилою"

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 16:17
Санта Дімопулос влаштувала скандал в готелі Дубая: "не люблю бути терпилою" Фото: Санта Дімопулос (1+1)
Автор: Світлана Мащенко

Санта Дімопулос поскандалила зі співробітниками готелю в Дубаї, куди вона поїхала відпочивати на днях. Екс-"ВІА Гру" обурило ставлення персоналу до відпочиваючих, які платять чималі гроші за сервіс.

Про це зірка розповіла у своїх Instagram-stories.

Зірка розповідає, що прийшла на пляж, але там не виявилося вільних лежаків. Через це їй довелося чекати разом з маленькою донькою понад 15 хвилин.

"Ми прийшли на пляж. І вільних місць немає. Чекаємо вже 15 хвилин під сонцем палючим з дитиною. Загалом ось така ситуація у цьому готелі. Не прикольно", - заявила співачка.

Пізніше переможниця "Танців з зірками" додала, що їй довелося скандалити і "включати су*у". Такий метод дав свій результат, і лежаки тут же знайшлися.

"Після того як я включила с*ку, вони заметушилися і знайшли нам три лежака. Прийшов менеджер і попросив вибачення. Тут справа в самому ставленні! "Вибачте, у нас все зайнято" - не про сервіс в п'ятизірковому готелі. І адже змогли ж знайти! - заявила співачка.

Санта Дімопулос влаштувала скандал в готелі Дубая: &quot;не люблю бути терпилою&quot;

Скріншот: Санта Дімопулос влаштувала скандал в готелі Дубая

Санта Дімопулос - українська співачка з грецьким корінням. Вона брала участь в таких групах, як "Queens", "ВІА Гра", "Сьоме небо". Красуня також є чемпіонкою світу з фітнесу.

29 жовтня 2008 року Дімопулос народила сина Даніеля від українського шоумена Андрія Джеджули, з яким жила з 2007 по 2010 роки.

А 18 вересня 2012-го зірка вийшла заміж за бізнесмена Володимира Самсоненка. Незабаром вони розлучилися, а Дімопулос заявила, що їх весілля була фейковим.

Восени 2015 року співачка стала дружиною співвласника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренка. 14 вересня 2019 року вона народила доньку Софію.

Раніше ми писали, що Санта Дімопулос подивилася в очі найбільшому страху, сильно налякавши свою маму.

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