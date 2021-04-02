Санта Дімопулос влаштувала скандал в готелі Дубая: "не люблю бути терпилою"

Санта Дімопулос поскандалила зі співробітниками готелю в Дубаї, куди вона поїхала відпочивати на днях. Екс-"ВІА Гру" обурило ставлення персоналу до відпочиваючих, які платять чималі гроші за сервіс.

Про це зірка розповіла у своїх Instagram-stories.

Зірка розповідає, що прийшла на пляж, але там не виявилося вільних лежаків. Через це їй довелося чекати разом з маленькою донькою понад 15 хвилин.

"Ми прийшли на пляж. І вільних місць немає. Чекаємо вже 15 хвилин під сонцем палючим з дитиною. Загалом ось така ситуація у цьому готелі. Не прикольно", - заявила співачка.

Пізніше переможниця "Танців з зірками" додала, що їй довелося скандалити і "включати су*у". Такий метод дав свій результат, і лежаки тут же знайшлися.

"Після того як я включила с*ку, вони заметушилися і знайшли нам три лежака. Прийшов менеджер і попросив вибачення. Тут справа в самому ставленні! "Вибачте, у нас все зайнято" - не про сервіс в п'ятизірковому готелі. І адже змогли ж знайти! - заявила співачка.

Скріншот: Санта Дімопулос влаштувала скандал в готелі Дубая

Санта Дімопулос - українська співачка з грецьким корінням. Вона брала участь в таких групах, як "Queens", "ВІА Гра", "Сьоме небо". Красуня також є чемпіонкою світу з фітнесу.

29 жовтня 2008 року Дімопулос народила сина Даніеля від українського шоумена Андрія Джеджули, з яким жила з 2007 по 2010 роки.

А 18 вересня 2012-го зірка вийшла заміж за бізнесмена Володимира Самсоненка. Незабаром вони розлучилися, а Дімопулос заявила, що їх весілля була фейковим.

Восени 2015 року співачка стала дружиною співвласника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренка. 14 вересня 2019 року вона народила доньку Софію.