Санта Димопулос устроила скандал в отеле Дубая: "не люблю быть терпилой"

Звезда рассказывает, что пришла на пляж, но там не оказалось свободных лежаков. Из-за этого ей пришлось ждать вместе с маленькой дочкой больше 15 минут.

"Мы пришли на пляж. И свободных мест нет. Ждем уже 15 минут под солнцем палящим с ребенком. В общем вот такая ситуация в этом отеле. Не прикольно", - заявила певица.

Позже победительница "Танцев со звездами" добавила, что ей пришлось скандалить и "включать су*у". Такой метод дал свой результат, и лежаки тут же нашлись.

"После того как я включила с*ку, они засуетились и нашли нам три лежака. Пришел менеджер и попросил прощения. Тут дело в самом отношении! "Извините, у нас все занято" - не про сервис в пятизвездочном отеле. И ведь смогли же найти! - заявила певица.

Скриншот: Санта Димопулос устроила скандал в отеле Дубая

Санта Димопулос - украинская певица с греческими корнями. Она участвовала в таких группах, как "Queens", "ВИА Гра", "Седьмое небо". Красотка также является чемпионкой мира по фитнесу.

29 октября 2008 года Димопулос родила сына Даниэля от украинского шоумена Андрея Джеджулы, с которым жила с 2007 по 2010 годы.

А 18 сентября 2012-го звезда вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко. Вскоре они развелись, а Димопулос заявила, что их свадьба была фейковой.

Осенью 2015 года певица стала женой совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко. 14 сентября 2019 года она родила дочь Софию.