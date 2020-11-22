Счастье придет в самый неожиданный момент: гороскоп на 22 ноября

Астрологи в гороскопе на 22 ноября рассказали, кого из знаков Зодиаков ждет удача

Гороскоп на ноябрь 2020 предвещает множество побед и приятных моментов для всех знаков Зодиака. Но также будут и поражения, и ненаполненные ничем дни. Астрологи рассказали, кому 22 ноября звезды приготовили настоящий подарок судьбы, а кто окажется завален делами и будет вынужден бороться с препятствиями.

Астрологи рассказали, что ждет всех знаков Зодиака 22 ноября. Об этом пишет SlovoFraza.

Овен

Астрологи рекомендуют уделить сегодня побольше времени своей семье. Проведите вечер рядом с близкими – поиграйте в интересную настольную игру. Такое занятие даст положительный эффект.

Телец

Тельцам 22 ноября стоит отказаться от вредной привычки постоянно доказывать свое мнение остальным. Выходите из зоны комфорта и примеряйте новые образы. Это поможет вам понять, в каком положении вам будет комфортнее всего руководить вашими делами и проектами.

Близнецы

Сегодня именно вы – хозяин своей судьбы. Возьмите ситуацию в свои руки, так как сегодня именно ваша энергия способна подарить свежее дыхание старым проектам. В отношениях также не забывайте о приятных сюрпризах или подарках. Вечер лучше всего провести в кругу семьи.

Рак

В это воскресенье вас ждет ряд удачных сделок и предложений. Оставайтесь открытыми всем и для всего. Жизнь дает вам возможности попробовать что-то новое и интересное, что впоследствии может перерасти в способы достижения поставленных целей.

Лев

В профессиональной сфере, как и в личной, судьба не уготовила вам никаких козней. Не стесняясь, обращайтесь за помощью к своим родным и близким. Сейчас не рекомендуется торопиться с принятием решений, так как процесс переосмысления может оказаться довольно продолжительным.

Дева

22 ноября вам придется очень постараться, чтобы удача повернулась к вам лицом. В этот день повышенный риск аварий и конфликтов, поэтому будьте очень осторожны. Оставайтесь спокойными и взвешенными, тогда звезды наградят вас за терпение.

Весы

Звезды не советуют долго общаться с негативно настроенными людьми, потому что вам предастся их пессимизм и упадок настроения.

Скорпион

День бездействия, когда не стоит заниматься какими-либо серьезными задачами. Если есть проблемная ситуация, она разрешится сама собой.

Стрелец

Сегодня желательно закончить начатые дела и раздать долги. Романтический ужин с любимым человеком поднимет вам настроение.

Козерог

22 ноября у вас появятся разнообразные возможности для реализации задуманного и поставленных целей. День наполнит вдохновением, что позволит увереннее двигаться вперед и воплощать в жизнь планы.

Водолей

Сегодня будет полезным завершить старые дела, а за новые браться уже завтра. К вам могут обратиться за помощью или советом.

Рыбы

Вам это воскресенье может принести всплески эмоций "на ровном месте", что в общении с окружающими способно заметно навредить и привести к конфликтам. Ищите компромисс, и тогда в отношениях все будет гармонично.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали самых главных везунчиков судьбы в декабре.

А также рассказывали о том, кому звезды сулят трудности в конце ноября.