Сєдокова передумала летіти в Україну: злякалася "військ НАТО"

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе в Росії, вирішила скасувати концерт в Києві через "складну ситуацію". Її злякали "війська НАТО" і "червона" карантинна зона, в якій зараз знаходиться місто.

Про це вона повідомила у своєму Instagram .

"Всі обговорюють війська НАТО. Червона зона в Києві і стільки хворих. Не найкращий час для всіх", - написала артистка.

Вона також зазначила, що в Києві ще хотіла знімати кліп, але все це поставлено на паузу.

Сєдокова заявила, що її травневий тур по Туреччині перебуває під загрозою зриву через міжнародний конфлікт. Поки що концерти не скасували, але, за її словами, ситуація складна і в операторів, і туристів.

"У нашому улюбленому готелі неможливо було знайти ні одного номера на травневі. Чекаємо рішення організаторів", - додала зірка.

Скріншот з Instagram