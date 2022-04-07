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Сегодня - Благовещение: самые важные традиции и запреты большого праздника

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Четверг 07 апреля 2022 06:01
Сегодня - Благовещение: самые важные традиции и запреты большого праздника Благовещенье 2022 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Благовещенье – один из самых больших праздников в церковном календаре. Каждій год он празднуется 7 апреля и его дата неизменна.

Когда отмечают Благовещенье и какие существуют традиции – читайте в материале ниже.

История праздника

Этот день имеет постоянную дату и отмечается ровно за 9 месяцев до Рождества Христова. Согласно библейскому преданию, именно в этот день Архангел Гавриил принес Деве Марии "благую весть" - возвестил о будущем рождении Сына Божьего, который станет спасителем для всего рода человеческого.

"Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!", - с такими словами обратился Архангел к Марии, возвестив ее о радостной новости. Мария очень смутилась, ведь она была невинной.

На что Гавриил ответил ей: "Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенит Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим". Считается, что с этого дня начинается спасение рода человеческого.

Главные традиции Благовещения

Праздник Благовещения выпадает на середину Великого поста. Но в этот день постящимся разрешено есть рыбу и морепродукты.

Великий праздник принято провести с семьей, друзьями, пребывать в радостном настроении и провести его с благодарностью.

В день Благовещения Пресвятой Богородицы в храмах проходят праздничные службы, поются радостные гимны.

Важно на праздник делать добрые дела, подавать милостыню, не ссориться с родными и близкими.

Что нельзя делать на большой праздник

7 апреля запрещено работать

Нельзя шить и заниматься любым рукоделием.

Запрещено стричься, окрашивать волосы. Именно об этом празднике говорят: "Птица гнезда не вьет, девушка косы не заплетает".

Нельзя давать в долг ничего, даже соль - считалось, что это принесет неудачу.

Не совершаются на Благовещение заупокойные службы, поминки, венчания.

Запрещено спорить, сквернословить, обманывать, сердиться и раздражаться.

Главные приметы на Благовещение

  • Какая погода на Благовещение, такой будет погода на Пасху.
  • Пошел дождь - будут грибы и урожай хлебных злаков.
  • Выпал снег - к неурожаю.
  • Гроза в этот день - к теплым летним дням и к обилию орехов.
  • Найти подснежник в этот день незамужней девушке - осенью она выйдет замуж.

Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будут отмечаться в апреле 2022.

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