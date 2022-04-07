Сегодня - Благовещение: самые важные традиции и запреты большого праздника
Благовещенье – один из самых больших праздников в церковном календаре. Каждій год он празднуется 7 апреля и его дата неизменна.
Когда отмечают Благовещенье и какие существуют традиции – читайте в материале ниже.
История праздника
Этот день имеет постоянную дату и отмечается ровно за 9 месяцев до Рождества Христова. Согласно библейскому преданию, именно в этот день Архангел Гавриил принес Деве Марии "благую весть" - возвестил о будущем рождении Сына Божьего, который станет спасителем для всего рода человеческого.
"Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!", - с такими словами обратился Архангел к Марии, возвестив ее о радостной новости. Мария очень смутилась, ведь она была невинной.
На что Гавриил ответил ей: "Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенит Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим". Считается, что с этого дня начинается спасение рода человеческого.
Главные традиции Благовещения
Праздник Благовещения выпадает на середину Великого поста. Но в этот день постящимся разрешено есть рыбу и морепродукты.
Великий праздник принято провести с семьей, друзьями, пребывать в радостном настроении и провести его с благодарностью.
В день Благовещения Пресвятой Богородицы в храмах проходят праздничные службы, поются радостные гимны.
Важно на праздник делать добрые дела, подавать милостыню, не ссориться с родными и близкими.
Что нельзя делать на большой праздник
7 апреля запрещено работать
Нельзя шить и заниматься любым рукоделием.
Запрещено стричься, окрашивать волосы. Именно об этом празднике говорят: "Птица гнезда не вьет, девушка косы не заплетает".
Нельзя давать в долг ничего, даже соль - считалось, что это принесет неудачу.
Не совершаются на Благовещение заупокойные службы, поминки, венчания.
Запрещено спорить, сквернословить, обманывать, сердиться и раздражаться.
Главные приметы на Благовещение
- Какая погода на Благовещение, такой будет погода на Пасху.
- Пошел дождь - будут грибы и урожай хлебных злаков.
- Выпал снег - к неурожаю.
- Гроза в этот день - к теплым летним дням и к обилию орехов.
- Найти подснежник в этот день незамужней девушке - осенью она выйдет замуж.
Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будут отмечаться в апреле 2022.
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