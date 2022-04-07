Сьогодні -Благовіщення: найважливіші традиції і заборони великого свята
Благовіщення - одне з найбільших свят в церковному календарі. Кожен рік воно святкується 7 квітня і його дата незмінна.
Коли відзначають Благовіщення і які існують традиції – читайте в матеріалі нижче.
Історія свята
Цей день має постійну дату і відзначається рівно за 9 місяців до Різдва Христового. Згідно з біблійним переказом, саме в цей день Архангел Гавриїл приніс Діві Марії "благу звістку" - сповістив про майбутнє народження Сина Божого, який стане спасителем для всього роду людського.
"Радуйся, Благодатна, Господь з Тобою!", - з такими словами звернувся Архангел до Марії, сповістивши її про радісну новину. Марія дуже зніяковіла, адже вона була невинною.
На що Гавриїл відповів їй: "Дух Святий знайде на тебе і сила Всевишнього осінить тебе, тому і народжується Святе наречеться Сином Божим". Вважається, що з цього дня починається порятунок роду людського.
Головні традиції Благовіщення
Свято Благовіщення випадає на середину Великого посту. Але в цей день поститься дозволено їсти рибу і морепродукти.
Велике свято заведено провести з сім'єю, друзями, перебувати в радісному настрої та провести його з вдячністю.
У день Благовіщення Пресвятої Богородиці в храмах проходять святкові служби, співаються радісні гімни.
Важливо на свято робити добрі справи, подавати милостиню, не сваритися з рідними і близькими.
Що не можна робити на велике свято
7 квітня заборонено працювати
Не можна шити і займатися будь-яким рукоділлям.
Заборонено стригтися, фарбувати волосся. Саме про це свято кажуть: "птах гнізда не в'є, дівчина коси не заплітає".
Не можна давати в борг нічого, навіть сіль - вважалося, що це принесе невдачу.
Чи не відбуваються на Благовіщення заупокійні служби, поминки, вінчання.
Заборонено сперечатися, лихословити, обманювати, сердитися і дратуватися.
Головні прикмети на Благовіщення
- Яка погода на Благовіщення, такою буде погода на Великдень.
- Пішов дощ - будуть гриби і урожай хлібних злаків.
- Випав сніг - до неврожаю.
- Гроза в цей день - до теплих літніх днів і до великої кількості горіхів.
- Знайти Пролісок в цей день незаміжній дівчині - восени вона вийде заміж.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимуться у квітні 2022.
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