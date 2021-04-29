Сегодня Чистый четверг: что категорически нельзя делать, все традиции и приметы

29 апреля 2021 года украинцы по православному календарю празднуют Чистый четверг- за три дня до Пасхи.

Что нужно сделать в этот день, все его приметы, читайте ниже в нашем материале.

Этот день еще называют Великим четвергом - он начинает Большое трехдневие и имеет важнейшее значение на Страстной неделе. Верующие сегодня вспоминают последний день Иисуса Христа накануне ареста, суда и распятия.

Согласно Евангелию, в этот день накануне казни Иисус собрал своих учеников на Тайную вечерю, где перед трапезой омыл им ноги. Этим он показал им, что пришел в этот мир, чтобы служить людям. За ужином они преломили хлеб - отсюда пошло Таинство Евхаристии - святого причастия.

После ужина Спаситель отправился на молитву в Гефсиманский сад на Елеонскую гору, после чего был предан Иудой, арестован и на следующий день казнен.

Традиции и обряды - что обязательно нужно сделать сегодня

Безусловно, главные сегодняшние традиции связаны с водой. Умываться принято рано утром до восхода солнца, при этом читая молитву. Издавна верили, что такой обряд принесет человеку здоровье и красоту на весь год.

Еще одной важной традицией Чистого четверга является тщательная уборка в доме, дворе и мытье окон. А когда красоту навели, можно приниматься за приготовление пасхальных блюд.

Все нужно делать именно в таком порядке, ведь в неубранном доме печь паски и красить яйца нельзя, а вот тесто нужно "поставить" утром. По тому, какие удались паски, судили, каким будет год. Месить тесто и выпекать угощенье нужно только с чистыми мыслями.

Приметы и поверья на Чистый четверг

Считается, что умываться нужно "из серебра". Для этого нужно бросить любое изделие из серебра в воду, после чего ею умыться.

В Чистый четверг обычная соль становится целебной, ее называют четверговой. После купания все члены семьи должны бросить в горшок горсть соли, тогда она станет оберегом на следующий год. Чтобы соль имела большую силу, ее запекали в печи или освящали в церкви. Но в этом году лучше воздержаться от похода в храм из-за карантина.

А если в доме на Чистый четверг грязно, весь год семья проведет в ссорах.

В этот день можно найти давно утерянную вещь, а уборкой привлечь суженого. Для этого в каждой комнате во время уборки нужно оставлять символические вещи для любимого и поставить новую обувь носками в направлении дома.

Грязную воду после уборки нельзя выливать в пределах дома, поскольку ее негативная энергетика может плохо повлиять на будущее вашей семьи.

Нельзя с Чистого четверга на Страстную пятницу оставлять грязную посуду либо же замоченное белье.

Народные погодные приметы 16 апреля

Какая погода в Чистый четверг, такая будет и на Вознесение Господне (28 мая).

Если в Великий четверг нет мороза, весна и лето будут теплыми.

Легкий ветерок в четверг означает, что будет хороший урожай орехов, ягод и фруктов.

Хорошая и солнечная погода в Чистый четверг - предвестник теплого остатка весны.

А если дождь в этот день - холода продержатся до самого лета.

Что строго запрещено делать в Чистый четверг

Сегодня нельзя устраивать громкие пышные застолья и употреблять алкоголь. Великий пост продолжается, поэтому следует придерживаться строгого рациона: разрешено употреблять растительную пищу с добавлением растительного масла.

Готовить пасхальные угощения, как мы уже писали выше, нельзя в доме, где грязно. Пробу с пасок снимать тоже нельзя.

Запрещается одалживать деньги и раздавать свои вещи. Считается, что так можно отдать счастье и достаток своей семьи.

Нельзя допускать плохие мысли, ругаться, сквернословить.

В этот день празднует именины Ирина.