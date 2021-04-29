Сьогодні Чистий четвер: що категорично не можна робити, всі традиції і прикмети

29 квітня 2021 року українці за православним календарем святкують Чистий четвер - за три дні до Великодня.

Що потрібно зробити в цей день, всі його прикмети, читайте нижче в нашому матеріалі.

Цей день ще називають Великим четвергом - він починає велику триденність і має найважливіше значення на Страсному тижні. Віруючі сьогодні згадують останній день Ісуса Христа напередодні арешту, суду і розп'яття.

Згідно з Євангелієм, в цей день напередодні страти Ісус зібрав своїх учнів на Таємну вечерю, де перед трапезою омив їм ноги. Цим він показав їм, що прийшов у цей світ, щоб служити людям. За вечерею вони переломили хліб - звідси пішло Таїнство Євхаристії - святого Причастя.

Після вечері Спаситель відправився на молитву в Гефсиманський сад на Єлеонську гору, після чого був зраджений Юдою, заарештований і на наступний день страчений.

Традиції та обряди - що обов'язково потрібно зробити сьогодні

Безумовно, головні сьогоднішні традиції пов'язані з водою. Вмиватися прийнято рано вранці до сходу сонця, при цьому читаючи молитву. З давніх-давен вірили, що такий обряд принесе людині здоров'я і красу на весь рік.

Ще однією важливою традицією Чистого четверга є ретельне прибирання в будинку, дворі й миття вікон. А коли красу навели, можна братися за приготування великодніх страв.

Все потрібно робити саме в такому порядку, адже в неприбраному будинку пекти паски й фарбувати яйця не можна, а ось тісто потрібно "поставити" вранці. По тому, які вдалися паски, судили, яким буде рік. Місити тісто і випікати частування потрібно тільки з чистими думками.

Прикмети та повір'я на Чистий четвер

Вважається, що вмиватися потрібно "зі срібла". Для цього потрібно кинути будь-який виріб зі срібла в воду, після чого нею вмитися.

У Чистий четвер звичайна сіль стає цілющою, її називають четверговою. Після купання всі члени сім'ї повинні кинути в горщик жменю солі, тоді вона стане оберегом на наступний рік. Щоб сіль мала велику силу, її запікали в печі або освячували в церкві. Але в цьому році краще утриматися від походу в храм через карантин.

А якщо в будинку на чистий Четвер брудно, весь рік сім'я проведе в сварках.

У цей день можна знайти давно загублену річ, а прибиранням залучити судженого. Для цього в кожній кімнаті під час прибирання потрібно залишати символічні речі для коханого і поставити нове взуття шкарпетками в напрямку будинку.

Брудну воду після прибирання не можна виливати в межах будинку, оскільки її негативна енергетика може погано вплинути на майбутнє вашої родини.

Не можна з Чистого четверга на Страсну п'ятницю залишати брудний посуд або ж замочену білизну.

Народні погодні прикмети 16 квітня

Яка погода в Чистий четвер, така буде і на Вознесіння Господнє (28 травня).

Якщо у Великий четвер немає морозу, весна і літо будуть теплими.

Легкий вітерець в четвер означає, що буде хороший урожай горіхів, ягід і фруктів.

Хороша і сонячна погода в Чистий четвер - провісник теплого залишку весни.

А якщо дощ в цей день - холоди протримаються до самого літа.

Що суворо заборонено робити в Чистий четвер

Сьогодні не можна влаштовувати гучні пишні застілля і вживати алкоголь. Великий піст триває, тому слід дотримуватися суворого раціону: дозволено вживати рослинну їжу з додаванням рослинної олії.

Готувати Великодні частування, як ми вже писали вище, не можна в будинку, де брудно. Пробу з пасок знімати теж не можна.

Забороняється позичати гроші і роздавати свої речі. Вважається, що так можна віддати щастя і достаток своєї сім'ї.

Не можна допускати погані думки, лаятися, лихословити.

У цей день святкує іменини Ірина.