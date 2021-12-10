Сегодня - Знамение Богородицы: что нельзя делать и почему этот день очень важен

10 декабря 2021 года христиане отмечают Знамение Богородицы. Сегодня почитается один из самых важных образов в христианстве – икона Пресвятой Богородицы, которая и называется "Знамение".
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
На иконе изображена Богоматерь, которая молится. Также изображен младенец Иисус на груди у Марии. Эта икона считается чудотворной. Об этом стало известно в XII веке, когда войска под предводительством князя Андрея Боголюбского отправились на осаду Великого Новгорода.
Отметим, что от иконы "Знамение" люди всегда ждали чего-то особенного, каких-то знаков, которые позволяют предсказать судьбу.
Особенное значение этот день имеет для женщин, которые не могут зачать ребенка. Бездетные обращаются не к иконе "Знамение", а к образу Романа Чудотворца. Его сила вместе с чудотворством Богородицы помогает избавляться от бездетности.
Верующие люди ходят в церковь на молебен, зажигают свечи в доме рядом с образом Богоматери, особенно если имеется икона "Знамение".
Не разрешалось на Знамение заниматься тяжелым физическим трудом, а также следовало отложить на следующий день домашние дела, поэтому женщины в этот день не стирали, не шили, не вязали и не пряли.
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