Как сэкономить на полезном питании: эти продукты богаты витаминами и доступны каждому

Многие люди отказываются от правильного питания потому что, якобы, не могут его себе позволить. Но существует отличная альтернатива для дорогих ПП-шных продуктов, которые не уступают по количеству витаминов и полезных микроэлементов и стоят совсем не дорого.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог Яна Фокси
Яна привела список недорогих продуктов и посоветовала, на что обратить внимание в каждом из них, чтобы они принесли максимум пользы.
Крупы (гречка, рис и пшено). Не содержат глютена. Еще его не содержит киноа, но она дороже.
"Глютен не есть зло для здорового человека. Если вы переносите его нормально - супер. Но если вы не уверены, лучше его исключить. По статистике каждый 3-ий не переносит глютен. Каждый 2-ой же не переносит его в виде скрытой пищевой непереносимости", - рассказала Яна.
Пшеница, рожь, ячмень.
"Злаки, из которых делают муку, выпечку, хлеб, макароны, кус-кус, перловку, ячневую и пшеничную кашу, солод, хмель, квас содержат глютен", - рассказала Фокси.
Овес.
"Не содержит глютен. Но часто его не правильно хранят и он обсеменен глютеном. Бывают и люди, которые не переносят белок овса (овенин). Есть и хорошая овсяная крупа, на ней значок перечеркнутого колоска и надпись “gluten free”, но она зарубежная и недешевая. Можно купить овсяную крупу, но тогда нужно отслеживать индивидуальную реакцию, чтобы убедиться, что у вас все-таки нет индивидуальной непереносимости (нет аллергической реакции, высыпаний, покраснений, избыточного образования слизи (во рту и носу), боли в животе, метеоризма, запоров, поносов, раздражительности, агрессивности, сонливости и упадка сил)", - посоветовала специалист.
Бобовые.
"Что касается бобовых: чечевицы, гороха, фасоли, нута, нужно подобрать тот, который вы хорошо переносите. Если вы не наблюдаете у себя вышеперечисленных симптомов индивидуальной непереносимости после их употребления, можно их употреблять", - написала Яна.
Соя
"И соя, и сыры, и молоко из нее - практически все с ГМО (как и кукуруза)", - сказала специалист.
- Выпечка, кондитерские изделия,
- Рафинированное дезодорированное растительное масло, маргарин,
- Мороженое, творожные сырки, йогурты с сахаром и наполнителем,
- Лимонады, морсы, пакетированные соки,
- Колбасы, сосиски, мясные деликатесы,
- Свинина,
- Морепродукты из непроверенных источников,
- Экзотические несезонные фрукты,
- Арахис,
- Мед,
- Сахар,
- Алкоголь.
Напомним, нутрициолог назвала 7 маленьких, но эффективных шагов к здоровью ЖКТ: кроме запретов на фаст-фуд.
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