Как сэкономить на полезном питании: эти продукты богаты витаминами и доступны каждому

Яна привела список недорогих продуктов и посоветовала, на что обратить внимание в каждом из них, чтобы они принесли максимум пользы.

Крупы (гречка, рис и пшено). Не содержат глютена. Еще его не содержит киноа, но она дороже.

"Глютен не есть зло для здорового человека. Если вы переносите его нормально - супер. Но если вы не уверены, лучше его исключить. По статистике каждый 3-ий не переносит глютен. Каждый 2-ой же не переносит его в виде скрытой пищевой непереносимости", - рассказала Яна.

Пшеница, рожь, ячмень.

"Злаки, из которых делают муку, выпечку, хлеб, макароны, кус-кус, перловку, ячневую и пшеничную кашу, солод, хмель, квас содержат глютен", - рассказала Фокси.

Овес.

"Не содержит глютен. Но часто его не правильно хранят и он обсеменен глютеном. Бывают и люди, которые не переносят белок овса (овенин). Есть и хорошая овсяная крупа, на ней значок перечеркнутого колоска и надпись “gluten free”, но она зарубежная и недешевая. Можно купить овсяную крупу, но тогда нужно отслеживать индивидуальную реакцию, чтобы убедиться, что у вас все-таки нет индивидуальной непереносимости (нет аллергической реакции, высыпаний, покраснений, избыточного образования слизи (во рту и носу), боли в животе, метеоризма, запоров, поносов, раздражительности, агрессивности, сонливости и упадка сил)", - посоветовала специалист.

Бобовые.

"Что касается бобовых: чечевицы, гороха, фасоли, нута, нужно подобрать тот, который вы хорошо переносите. Если вы не наблюдаете у себя вышеперечисленных симптомов индивидуальной непереносимости после их употребления, можно их употреблять", - написала Яна.

Соя

"И соя, и сыры, и молоко из нее - практически все с ГМО (как и кукуруза)", - сказала специалист.

Ягоды, овощи и фрукты лучше есть сезонные (фото: pexels.com)

Бюджетное полезное питание, список продуктов:

Сезонные овощи и зелень: капуста, морковь, свекла, лук, чеснок, молодые кабачки. Нужны для полезной микрофлоры кишечника.

Яйца, полезны с точки зрения аминокислотного состава.

Птица: курица, индейка. Вся птица, кроме фермерской, содержит антибиотики, от этого можно избавиться, если варить суп на втором бульоне. Избавляйтесь от кожи и жировой ткани, там хранится больше всего токсинов и антибиотиков.

Мясо: говядина, кролик, субпродукты. Лучше есть не чаще раза в неделю мужчинам и не чаще раза в две недели - женщинам.

Белая рыба: ментай, треска, скумбрия, сельдь. Дешевле красной, но красная - полезнее. 400 грамм в неделю будет достаточно. Пангасиус лучше не покупать, эта рыба плавает в грязных водах и содержит много токсинов.

Молочные продукты: творог, сметана, сыр, масло. Можно есть, если нет индивидуальной непереносимости. Масло считается полезным - от 82, 5 процентов жирности.

Растительное масло холодного отжима, орехи, сезонные фрукты и ягоды - все это будет полезно и недорого.

Продукты, от которых лучше отказаться

- Выпечка, кондитерские изделия,

- Рафинированное дезодорированное растительное масло, маргарин,

- Мороженое, творожные сырки, йогурты с сахаром и наполнителем,

- Лимонады, морсы, пакетированные соки,

- Колбасы, сосиски, мясные деликатесы,

- Свинина,

- Морепродукты из непроверенных источников,

- Экзотические несезонные фрукты,

- Арахис,

- Мед,

- Сахар,

- Алкоголь.