В чем секрет стройности японок: простые правила, которые помогут сохранять форму

Япония традиционно лидирует в рейтинге стран по продолжительности жизни. А ещё жители страны Восходящего солнца практически не толстеют. Процент полных людей в Японии составляет всего 3,5. Это практически самый низкий показатель в мире. А среди женской части населения он и того меньше. Вы представляете японскую девушку с лишним весом?