В чем секрет стройности японок: простые правила, которые помогут сохранять форму
Иллюстративное фото (pexels.com)
Япония традиционно лидирует в рейтинге стран по продолжительности жизни. А ещё жители страны Восходящего солнца практически не толстеют. Процент полных людей в Японии составляет всего 3,5. Это практически самый низкий показатель в мире. А среди женской части населения он и того меньше. Вы представляете японскую девушку с лишним весом?
В чем же их секрет, рассказала нутрициолог Светлана Никитчук на своей странице в Instagram.
Секреты стройности японок:
- Много движения. Большинство ходят пешком, ездят на велосипеде или передвигаются на общественном транспорте. Но даже в метро японцы предпочитают стоять, а не сидеть.
- Прогулки и встречи с родственниками только на открытом воздухе.
- Утренняя гимнастика на рассвете.
Иллюстративное фото (pexels.com)
- Регулярные (не менее 12 раз в год) посещения врача.
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И конечно, рацион японцев играет ключевую роль:
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- Никакой обжарки. Отваривают, готовят на пару или на гриле, запекают.
- Рис вместо хлеба.
- Много овощей и фруктов.
- Суп каждый день. Но не наши наваристые щи, борщи. Готовят суп на рыбном бульоне, добавляя водоросли, тофу, морепродукты.
- Зеленый чай утром, в обед и вечером. Богат антиоксидантами, стимулирует обмен веществ, хорошо утоляет жажду.
Иллюстративное фото (pexels.com)
- Еда — только свежая. Японцы готовят каждый день. Еда не запасается впрок, а подается свежей к каждой трапезе.
- Еда маленькими порциями. Объем порции взрослого человека умещается в его ладонь. А использование палочек вместо вилок и ложек делает трапезу продолжительной и размеренной. Благодаря такому подходу человек съедает меньше и наедается небольшой порцией.
- Минимум сладостей.
Напомним, ранее нутрициолог рассекретила варианты здорового ужина на все случаи жизни.