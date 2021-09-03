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В чем секрет стройности японок: простые правила, которые помогут сохранять форму

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Пятница 03 сентября 2021 08:37
В чем секрет стройности японок: простые правила, которые помогут сохранять форму Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Япония традиционно лидирует в рейтинге стран по продолжительности жизни. А ещё жители страны Восходящего солнца практически не толстеют. Процент полных людей в Японии составляет всего 3,5. Это практически самый низкий показатель в мире. А среди женской части населения он и того меньше. Вы представляете японскую девушку с лишним весом?

В чем же их секрет, рассказала нутрициолог Светлана Никитчук на своей странице в Instagram.

Секреты стройности японок:

  • Много движения. Большинство ходят пешком, ездят на велосипеде или передвигаются на общественном транспорте. Но даже в метро японцы предпочитают стоять, а не сидеть.
  • Прогулки и встречи с родственниками только на открытом воздухе.
  • Утренняя гимнастика на рассвете.

В чем секрет стройности японок: простые правила, которые помогут сохранять форму

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Регулярные (не менее 12 раз в год) посещения врача.


И конечно, рацион японцев играет ключевую роль:

  • Никакой обжарки. Отваривают, готовят на пару или на гриле, запекают.
  • Рис вместо хлеба.
  • Много овощей и фруктов.
  • Суп каждый день. Но не наши наваристые щи, борщи. Готовят суп на рыбном бульоне, добавляя водоросли, тофу, морепродукты.
  • Зеленый чай утром, в обед и вечером. Богат антиоксидантами, стимулирует обмен веществ, хорошо утоляет жажду.

В чем секрет стройности японок: простые правила, которые помогут сохранять форму

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Еда — только свежая. Японцы готовят каждый день. Еда не запасается впрок, а подается свежей к каждой трапезе.
  • Еда маленькими порциями. Объем порции взрослого человека умещается в его ладонь. А использование палочек вместо вилок и ложек делает трапезу продолжительной и размеренной. Благодаря такому подходу человек съедает меньше и наедается небольшой порцией.
  • Минимум сладостей.

Напомним, ранее нутрициолог рассекретила варианты здорового ужина на все случаи жизни.

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