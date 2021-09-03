У чому секрет стрункості японок: прості правила, які допоможуть зберігати форму
Ілюстративне фото (pexels.com)
Японія традиційно лідирує в рейтингу країн за тривалістю життя. А ще жителі Країни висхідного сонця практично не товстіють. Відсоток повних людей в Японії становить всього 3,5. Це практично найнижчий показник у світі. А серед жіночої частини населення він і того менше. Ви уявляєте японську дівчину із зайвою вагою?
У чому ж їх секрет, розповіла нутриціолог Світлана Нікітчук на своїй сторінці в Instagram.
Секрети стрункості японок:
- Багато руху. Більшість ходять пішки, їздять на велосипеді або пересуваються на громадському транспорті. Але навіть в метро японці вважають за краще стояти, а не сидіти.
- Прогулянки і зустрічі з родичами тільки на відкритому повітрі.
- Ранкова гімнастика на світанку.
Ілюстративне фото (pexels.com)
- Регулярні (не менше 12 разів на рік) відвідування лікаря.
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І звичайно, раціон японців відіграє ключову роль:
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- Ніякого обсмажування. Відварюють, готують на пару або на грилі, запікають.
- Рис замість хліба.
- Багато овочів і фруктів.
- Суп кожен день. Але не наші наваристі борщі. Готують суп на рибному бульйоні, додаючи водорості, тофу, морепродукти.
- Зелений чай вранці, в обід і ввечері. Багатий антиоксидантами, стимулює обмін речовин, добре втамовує спрагу.
Ілюстративне фото (pexels.com)
- Їжа - тільки свіжа. Японці готують кожен день. Їжа не запасається про запас, а подається свіжою до кожної трапези.
- Їжа маленькими порціями. Обсяг порції дорослої людини вміщується в його долоню. А використання паличок замість виделок і ложок робить трапезу тривалою і розміреною. Завдяки такому підходу людина з'їдає менше і наїдається невеликою порцією.
- Мінімум солодощів.
Нагадаємо, раніше нутриціолог розсекретила варіанти здорового вечері на всі випадки життя.