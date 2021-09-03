ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У чому секрет стрункості японок: прості правила, які допоможуть зберігати форму

Новость на русском →
П'ятниця 03 вересня 2021 08:37
У чому секрет стрункості японок: прості правила, які допоможуть зберігати форму Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Японія традиційно лідирує в рейтингу країн за тривалістю життя. А ще жителі Країни висхідного сонця практично не товстіють. Відсоток повних людей в Японії становить всього 3,5. Це практично найнижчий показник у світі. А серед жіночої частини населення він і того менше. Ви уявляєте японську дівчину із зайвою вагою?

У чому ж їх секрет, розповіла нутриціолог Світлана Нікітчук на своїй сторінці в Instagram.

Секрети стрункості японок:

  • Багато руху. Більшість ходять пішки, їздять на велосипеді або пересуваються на громадському транспорті. Але навіть в метро японці вважають за краще стояти, а не сидіти.
  • Прогулянки і зустрічі з родичами тільки на відкритому повітрі.
  • Ранкова гімнастика на світанку.

У чому секрет стрункості японок: прості правила, які допоможуть зберігати форму

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Регулярні (не менше 12 разів на рік) відвідування лікаря.


І звичайно, раціон японців відіграє ключову роль:

  • Ніякого обсмажування. Відварюють, готують на пару або на грилі, запікають.
  • Рис замість хліба.
  • Багато овочів і фруктів.
  • Суп кожен день. Але не наші наваристі борщі. Готують суп на рибному бульйоні, додаючи водорості, тофу, морепродукти.
  • Зелений чай вранці, в обід і ввечері. Багатий антиоксидантами, стимулює обмін речовин, добре втамовує спрагу.

У чому секрет стрункості японок: прості правила, які допоможуть зберігати форму

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Їжа - тільки свіжа. Японці готують кожен день. Їжа не запасається про запас, а подається свіжою до кожної трапези.
  • Їжа маленькими порціями. Обсяг порції дорослої людини вміщується в його долоню. А використання паличок замість виделок і ложок робить трапезу тривалою і розміреною. Завдяки такому підходу людина з'їдає менше і наїдається невеликою порцією.
  • Мінімум солодощів.

Нагадаємо, раніше нутриціолог розсекретила варіанти здорового вечері на всі випадки життя.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Поради нутриціолога
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Температура стрімко полетить вниз: в Україну йде сильне похолодання
Температура стрімко полетить вниз: в Україну йде сильне похолодання