"Секретный соус" идеального тела Дженнифер Лопес раскрыт: тренер звезды выдал режим ее тренировок

Дэвид Кирш охарактеризовал певицу как целеустремленную и "послушную" ученицу и сказал, что ее тренировки чаще всего невероятно интенсивные. Секрет телосложения матери двоих детей заключается в тщательно подобранном сочетании различных фитнес-техник, от кардиотренировок до упражнений на все тело. Любимый прием Дэвида - соединить выпады сумо, плиометрические приседания, использование тяги на одной ноге, бокс и элементы пилатеса.

52-летняя звезда может похвастаться идеальной фигурой (фото: instagram.com/jlo)

"Мы смешиваем кардио, плиометрику, упражнения на все тело, кор и нижнюю часть тела в ее тренировках - они очень, очень интенсивны. И она весьма серьезно к этому относится, что радует таких людей, как я, - объяснил он. - Ты говоришь: "Мы сделаем это", а она такая: "Отлично!". Ее тренировки проходят в быстром темпе. Она очень целеустремленная и энергичная".

Дэвид Кирш (фото: instagram.com/davidkirsch)

Но форма Дженнифер зависит не только от физической активности. Звезда также поддерживает здоровый повседневный образ жизни. Ее распорядок дня вне тренажерного зала включает в себя все, от диеты до сна. "Дженнифер скрупулезно относится к еде, сну и вообще ко всему в своей жизни", - объяснил он. Сон стоит одним самых главных пунктов в этом списке. Дженнифер даже использует фитнес-устройство, которое может измерять качество сна. "Общий знаменатель - всегда сон. Отдых и восстановление очень важны для вашего выздоровления и общего самочувствия», - говорит Дэвид.

Рецепт "секретного соуса" от тренера Дженнифер Лопес выглядит так:

1. Походка утконоса. Находясь в позиции приседания плие, шагайте вперед, поставив правую ногу перед левой. Затем сделайте обратное. Во время движения вы должны убедиться, что ваши руки находятся за головой, ваши бедра параллельны земле, ваши колени под прямым углом, а ваш вес приходится на пятки.

2. Выпады сумо. Стоя, расставьте ноги на ширине плеч, поднимите правую ногу от колена и двигайте ею круговыми движениями. Затем поместите ее шире и сразу же присядьте. Выйдя из приседа, поднимите правую ногу и вытолкните ее.

3. Боковые движения. Встаньте на четвереньки, поставив руки под плечи, а колени - под бедра. Удерживая колено согнутым под углом 90 градусов, поднимите правую ногу, пока она не станет параллельна полу. Затем выпрямите правое колено и вытяните ногу в сторону. Согните правое колено назад на 90 градусов, а затем опустите ногу.

4. Плиометрические приседания. Стоя, ноги на ширине плеч, присядьте, а затем резко подпрыгните. При приземлении опуститесь в то же положение. Убедитесь, что вы приземлились на землю всей ногой, и постарайтесь сделать это как можно тише, что требует контроля.

5. Тяга на одиной ноге. Встаньте так, чтобы обе ноги были под бедрами. Поставьте левую ногу на стену позади себя, при этом ногу держите прямо. Одновременно с этим наклоните туловище вперед, пока оно не станет почти параллельным полу. Руки держите прямо и перпендикулярно полу. Затем начните вытягивать левую ногу вперед, удерживая ее прямо, и поднимайте туловище вверх, пока снова не встанете.

Ранее тренер делился тренировкой на все тело, которая поможет стать, как Дженниер Лопес