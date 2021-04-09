В сети показали шикарную недвижимость Вакарчука: три квартиры и огромный особняк

Все квартиры музыканта находятся в центре Киева, а вот дача расположилась недалеко от станции метро "Славутич". Дом певца с садовым участком значится в поселке Гнедин, но на самом деле примыкает к спальному району Осокорки.

Это совсем не пафосная постройка, рядом стоят обычные дачи киевлян.

Участок Ляли Фонаревой 6 соток, а площадь особняка - 121 квадратный метр. Дом сейчас недостроен, в нем планируется три этажа. Рядом протекает река Днепр и обширная инфраструктура: рынок, магазинчики и остановка маршруток.

В 2014 году жена Вакарчука приобрела эту недвижимость вместе с земельным участком за 100 тысяч долларов.

Дача Святослава Вакарчука находится на левом берегу Днепра

"Я достаточно скромный человек в быту. Я живу в многоквартирном доме. У меня две квартиры в Киеве, но в одной я давно не живу. У меня нет никакой недвижимости за границей и никогда не было. Я ни на кого ничего не записывал", - сообщал Вакарчук в одном из интервью во время предвыборной кампании.

Квартиры Святослава Вакарчука

Одна из квартир музыканта находится в центре Киева на улице Антоновича, неподалеку от Палаца Украина. Артист купил ее в 2003 году и поселился на 18 этаже. Жилье занимает площадь 90 квадратных метров, а из его окон открывается великолепный вид на столицу.

Еще одна квартира певца находится на улице Московской в Печерском районе. Тут у бывшего депутата двухуровневая квартира, в которой он затеял грандиозный ремонт. Сведения об этом есть в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Как выглядит жилье внутри - никто не видел. Святослав не любит пускать в свое личное пространство журналистов.

Квартиры Святослава Вакарчука (фото: strana.ua)