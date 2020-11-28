Шевченко рассказал о знакомстве с Марадоной: был младенцем, чистым и настоящим

Андрей Шевченко отметил, что итальянское выражение genuino раскрывает характер Марадоны

Андрей Шевченко трогательно высказался о Диего Марадоне - легендарном аргентинском футболисте, чье сердце остановилось 25 ноября, заставив вздрогнуть сердца миллионов людей во всем мире.

Главный тренер сборной Украины в эфире программы "Свобода Савика Шустера" рассказал о личном знакомстве с одним из величайших футболистов всех времен.

Шева назвал своего кумира гением, который дарил футбольному миру только улыбки, только радость.

Также Андрей добавил, что таких людей, как Марадона, в Италии называют genuino, что можно перевести как младенец, настоящий, искренний, неподдельный.

"Есть такое выражение в Италии - genuino - это как "младенец". Диего был гениальным человеком в футболе. Он просто перевернул футбольный мир. Мне повезло его еще узнать при жизни.... И это слово - genuino - оно раскрывает его характер. Он был искренним", - рассказал Шевченко.

Андрей Шевченко и Диего Марадона (фото: twitter.com/jksheva7)

Знаменитый украинский футболист подчеркнул, что Марадона совершил переворот в футбольном мире.

"Он был гениальным человеком в футболе. Он перевернул футбольный мир. Он был младенцем - чистым, добрым, настоящим", - чувственно сказал Шевченко.

Ранее мы рассказывали, что в Аргентине в Буэнос-Айресе Марадону проводили в последний путь со слезами, аплодисментами, и с драками с полицией.

А также мы писали о том, что после смерти Марадоны футболистам хотят запретить играть под 10-м номером.

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты уделили внимание вопросам вакцинации и борьбы с коронавирусом. В частности, заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград рассказала, спасет ли украинцев вакцинация от распространения COVID-19.

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Главный врач госпиталя МВД Киевской области Юрий Сак рассказал о срочной необходимости введения локдауна в Украине, несмотря на риски для экономики.

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Также народный депутат и член бюджетного комитета Рады Александр Трухин объяснил, как сформировался так называемый "ковидный фонд" и за какие деньги ведется масштабное строительство дорог в Украине.

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А еще директор клиники семейной медицины в Дубае Лилия Чуб рассказала, как ОАЭ удается сдерживать эпидемию без введения жесткого локдауну. Можно ли так же сделать в Украине? Смотрите в сюжете.

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