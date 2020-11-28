Шевченко розповів про знайомство з Марадоною: був немовлям, чистим і справжнім

Андрій Шевченко зазначив, що італійський вислів genuino розкриває характер Марадони

Андрій Шевченко зворушливо висловився про Дієго Марадону - легендарного аргентинського футболіста, чиє серце зупинилося 25 листопада, змусивши здригнутися серця мільйонів людей у всьому світі.

Головний тренер збірної України в ефірі програми "Свобода Савіка Шустера" розповів про особисте знайомство з одним з найвизначніших футболістів всіх часів.

Шева назвав свого кумира генієм, який дарував футбольному світові тільки посмішки, тільки радість.

Також Андрій додав, що таких людей, як Марадона, в Італії називають genuino, що можна перекласти як немовля, справжній, щирий, непідробний.

"Є такий вислів в Італії - genuino - це як "немовля". Дієго був геніальною людиною у футболі. Він просто перевернув футбольний світ. Мені пощастило його ще пізнати за життя.... І це слово - genuino - воно розкриває його характер. Він був щирим", - розповів Шевченко.

Андрій Шевченко і Дієго Марадона (фото: twitter.com/jksheva7)

Знаменитий український футболіст зауважив, що Марадона зробив переворот у футбольному світі.

"Він був геніальною людиною у футболі. Він перевернув футбольний світ. Він був немовлям - чистим, щирим, справжнім", - чуттєво сказав Шевченко.

Раніше ми розповідали, що в Аргентині в Буенос-Айресі Марадону проводили в останню путь зі сльозами, оплесками, і з бійками з поліцією.

А також ми писали про те, що після смерті Марадони футболістам хочуть заборонити грати під 10-м номером.

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова" експерти приділили увагу питанням вакцинації та боротьби з коронавірусом. Зокрема, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград розповіла, чи врятує українців вакцинація від розповсюдження COVID-19.

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