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На шоу "Танці с зірками" определился первый участник: вы все ее знаете!

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Пятница 09 июля 2021 15:18
На шоу "Танці с зірками" определился первый участник: вы все ее знаете! Фото: Джамала стала первой участницей "Танцев со звездами"
Автор: Людмила Жукова

Вскоре стартует новый сезон "Танцев со звездами 2021", но дата премьеры пока остается для зрителей тайной. Этим временем стала известна первая участница шоу. Ею стала популярная певица Джамала, которая в 2017 году принесла победу Украине на Евровидении.

На своей страничке в Instagram Джамала поделилась этой радостной новостью.

"У меня для вас невероятная новость! Этот год для меня - новый этап, полный экспериментов и испытаний. В нем столько всего, что я никогда не делала раньше! Я никогда не танцевала профессионально, не занималась с тренером. Хотя те, кто был на моих концертах, подтвердят - я обожаю выражать свои слова, музыку движениями. Я танцую каждую свою эмоцию руками, ногами, как умею, как мне подсказывает тело", - поделилась радостная Джамала.

Певица выразила надежду, что фанаты поддержат ее в новом амплуа.

"Итак, я участница нового сезона "Танцы со звездами". Конечно, будут взлеты и падения. Но я буду очень ждать, что вы меня поддержите во всех моих проявлениях", - резюмировала звезда.

В комментариях у певицы после этой новости образовался шквал эмоций от поклонников.

  • Это просто новость - пушка!
  • Как вы на это согласились? Это же физически и психологически очень тяжело, мягко говоря, но я за любой движ, поддерживаю вас, если есть возможность - надо пробовать.
  • Класс! У тебя все получится! Будем болеть за тебя!
  • Ждем уже!
  • OMG!!! Ну теперь я буду смотреть "Танцы со звездами" впервые полностью! Класс!!! Уже готова слать смс!
  • Джамала - ты лучшая!

Как мы писали ранее, всплыли первые неожиданные подробности о 5 сезоне шоу "Танцы со звездами".

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Танці з зірками
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