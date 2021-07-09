На шоу" Танці з зірками " визначився перший учасник: ви всі її знаєте!

Незабаром стартує новий сезон "Танців з зірками 2021", але дата прем'єри поки залишається для глядачів таємницею. Цим часом стала відома перша учасниця шоу. Нею стала популярна співачка Джамала, яка у 2017 році принесла перемогу Україні на Євробаченні.

"У мене для вас неймовірна новина! Цей рік для мене - новий етап, повний експериментів і випробувань. У ньому стільки всього, що я ніколи не робила раніше! Я ніколи не танцювала професійно, не займалася з тренером. Хоча ті, хто був на моїх концертах, підтвердять - я обожнюю висловлювати свої слова, музику рухами. Я танцюю кожну свою емоцію руками, ногами, як вмію, як мені підказує тіло", - поділилася радісна Джамала.

Співачка висловила надію, що фанати підтримають її в новому амплуа.

"Отже, Я учасниця нового сезону "Танці з зірками". Звичайно, будуть злети і падіння. Але я буду дуже чекати, що ви мене підтримаєте у всіх моїх проявах", - резюмувала зірка.

У коментарях у співачки після цієї новини утворився шквал емоцій від шанувальників.