Сигнал сбоя в работе организма: биохакер рассказала, как остановить выпадение волос

На своей странице в Instagram биохакер Хади Пьюрбьюти рассказала о диффузной алопеции.

На волосистой части головы около 100 тысяч волос, 80% из них находятся в стадии активного роста (анагена), который длится от 2 до 6 лет. 10% от общего количества - (10 тысяч) - находятся в стадии покоя / выпадения (телогена), когда сам волос уже не растет и готов покинуть голову.

Как только волос выпадает, фолликул лишившийся волоса, вновь вступает в фазу анагена. Длится стадия телогена в среднем 100 дней, за которые выпадает 10 тысяч телогеновых волос. Следовательно, за один день - 100 волос. Это количество считается нормой. О диффузной телогеновой алопеции говорят тогда, когда количество волос находящихся в телогеновой фазе превышает допустимую норму.

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То, что волосы выпадают - это нормально (фото: pexels.com)

Диффузное облысение принято воспринимать как эстетическую проблему, но на самом деле это практически всегда - сигнал сбоя в работе организма. Именно поэтому этот тип алопеции называют еще симптоматическим.

Что приводит к возникновению телогеновой алопеции?

Дефициты различных нутриентов: железа, цинка, витамина D;

Нарушения в работе эндокринной системы: гипотиреоз, аутоиммунный тиреоидит, послеродовая алопеция, облысение на фоне отмены оральных контрацептивов;

Стресс;

Прием некоторых медикаментов (системных ретиноидов, андрогенов, антикоагулянтов, антибиотиков, противовирусных препаратов, антидепрессантов, иммуномодуляторов и др.);

Частое использование фена без защиты, химическая завивка и использование некачественных красок.⠀

Диффузное телогеновое выпадение обратимо и успешно лечится. Но прежде чем бежать в магазин за новым чудо-средством от выпадения или витаминами для волос, остановитесь.

Если волосы обильно выпадают на протяжении уже 2-3 месяцев, правильнее будет записаться на прием к трихологу, который сделает полное обследование, установит причину выпадения и составит план лечения и восстановления.

Не установив ее, любое самолечение будет неэффективным. Либо эффект будет, но временный, так как любое средство - будь то маски, активные сыворотки, стимулирующие рост волос, в том числе миноксидил, не устраняет основную причину выпадения.