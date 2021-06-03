Сигнал збою в роботі організму: біохакер розповіла, як зупинити випадання волосся

На волосистій частині голови близько 100 тисяч волосся, 80% з них знаходяться в стадії активного росту (анагена), який триває від 2 до 6 років. 10% від загальної кількості - (10 тисяч) - знаходяться в стадії спокою / випадання (телогена), коли сам волосся вже не росте і готовий покинути голову.

Як тільки волосся випадає, фолікул, що позбувся волосини, знову вступає в фазу анагена. Триває стадія телогену в середньому 100 днів, за які випадає 10 тисяч телогенових волосся. Отже, за один день - 100 волосин. Ця кількість вважається нормою. Про дифузну телогенову алопецію говорять тоді, коли кількість волосся знаходяться в телогеновой фазі перевищує допустиму норму.

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Те, що волосся випадає - це нормально (фото: pexels.com)

Дифузне облисіння прийнято сприймати як естетичну проблему, але насправді це практично завжди - сигнал збою в роботі організму. Саме тому цей тип алопеції називають ще симптоматичним.

Що призводить до виникнення телогенової алопеції?

Дефіцити різних нутрієнтів: заліза, цинку, вітаміну D;

Порушення в роботі ендокринної системи: гіпотиреоз, аутоімунний тиреоїдит, післяпологова алопеція, облисіння на тлі відміни оральних контрацептивів;

Стрес;

Прийом деяких медикаментів (системних ретиноїдів, андрогенів, антикоагулянтів, антибіотиків, противірусних препаратів, антидепресантів, імуномодуляторів та ін.);

Часте використання фена без захисту, хімічна завивка і використання неякісних фарб.⠀

Дифузне телогеновое випадання оборотно і успішно лікується. Але перш ніж бігти в магазин за новим диво-засобом від випадання або вітамінами для волосся, зупиніться.

Якщо волосся рясно випадає протягом вже 2-3 місяців, правильніше буде записатися на прийом до трихолога, який зробить повне обстеження, встановить причину випадання і складе план лікування і відновлення.

Не встановивши її, будь-яке самолікування буде неефективним. Або ефект буде, але тимчасовий, так як будь - який засіб-будь то маски, активні сироватки, що стимулюють ріст волосся, в тому числі міноксидил, не усуває основну причину випадання.