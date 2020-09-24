Синоптик розповів українцям, якою буде зима: снігу не чекайте

Синоптик повідомив українцям, що їх чекає аномальна зима

Українцям варто приготуватися до аномальної зими. Температура повітря буде комфортною, а снігу майже не буде. Але замість нього можуть лити дощі. Такий прогноз озвучила синоптик Тетяна Адаменко. За словами експерта, це не найгірший сценарій, бо зараз наша країна страждає від посухи.

Як повідомляють метеорологи, сезон зими в Україні може скоротитися, але варто очікувати і крижаних дощів. Про це пише "Обозреватель".

Сніг українців порадує в ніч перед Новим роком, 31 грудня. Але цей прогноз ще буде уточнюватися.

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, що в грудні буде плюсова температура як вдень, так і вночі, а похолодання до морозів нас чекає тільки після Дня святого Миколая (6 грудня).

За словами експерта, остання декада грудня стане "зимовим бабиним літом" через очікувану аномально теплу погоду. А ось перед самим Новим роком синоптик чекає невеликі заморозки і сніг.

Народний синоптик Віра Балабух також пророкує українцям безсніжну зиму і аномально теплі градуси.

Як ми писали раніше, Діденко розповіла, коли почнеться і скільки триватиме "бабине літо".

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, коли чекати повернення бабиного літа в Україні.

Також ми писали, що синоптики розповіли, коли в Україні чекати перші заморозки і сніг.