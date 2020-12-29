Синоптики дали детальный прогноз на Новый год: настоящая "жара"

Погода в Украине на Новый год (фото: pixabay.com)

Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на Новый год. Снега в стране 31 декабря и 1 января не будет, в некоторых областях возможны осадки в виде дождей.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 31 декабря температура воздуха днем в среднем составит +7+9 градусов. В оккупированном Крыму будет теплее всего, там ожидается настоящая "жара" - до +13 градусов тепла.

А вот осадки синоптики прогнозируют в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Волынской областях.

1 января дожди пройдут на большей части Украины, температура воздуха будет на уровне +2+4 градуса ночью, +5+7 градусов - днем.

Температура по стране в диапазоне +2+7 градусов днем и +2+4 ночью (на Востоке до -1 ночью). Теплее будет в первый день 2021 года на Юге - от +7 до +9 днем и +3+7 ночью.

Погода в Украине 31 декабря и 1 января (фото: meteo.gov.ua)

В Киеве 1 января будет дождь, днем +4+6, ночью +2+4 градуса.

Ранее синоптик Наталка Диденко также предупредила про сильный ветер, потепление на Юге и заморозки на Востоке.

Кроме того метеорологи рассказали, что 2020-й год может стать самым теплым за всю историю наблюдений за погодой.