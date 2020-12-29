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Синоптики дали детальний прогноз на Новий рік: справжня "спека"

Новость на русском → Вівторок 29 грудня 2020 11:06
Синоптики дали детальний прогноз на Новий рік: справжня "спека" Погода в Україні на Новий рік (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на Новий рік. Снігу в країні 31 грудня та 1 січня не буде, в деяких областях можливі опади у вигляді дощів.

Як повідомляє Український гідрометцентр, 31 грудня температура повітря вдень у середньому становитиме +7+9 градусів. В окупованому Криму буде найтепліше, там очікується справжня "спека" - до +13 градусів тепла.

А ось синоптики прогнозують опади у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській та Волинській областях.

1 січня дощі пройдуть на більшій частині України, температура повітря буде на рівні +2+4 градуси вночі, +5+7 градусів - вдень.

Температура по країні у діапазоні +2+7 градусів, вдень +2+4 вночі (на Сході вночі до -1). Найтепліше буде в перший день 2021 року на Півдні - від +7 до +9, вдень +3+7 вночі.

Синоптики дали детальний прогноз на Новий рік: справжня &quot;спека&quot;Погода в Україні 31 грудня та 1 січня (фото: meteo.gov.ua)Українцям пообіцяли дощі на Новий рік: святкового снігу не буде

У Києві 1 січня буде дощ, вдень +4+6, вночі +2+4 градуси.

Раніше синоптик Наталка Діденко також попередила про сильний вітер, потепління на Півдні і заморозки на Сході.

Крім того метеорологи розповіли, що 2020-й рік може стати найтеплішим за всю історію спостережень за погодою.

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