Синоптики предупредили о холодной и мрачной погоде в Украине

Погода в Украине в субботу ожидается серая и холодная

Погода в Украине в субботу, 14 ноября, ожидается пасмурная во всех областях страны. Небольшое просветление возможно только в нескольких областях на востоке.

По данным Украинского гидрометцентра, в восточных областях ожидается сухая погода, без осадков. Небольшие прояснения возможны только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Ночная температура воздуха упадет до -3 -5 градусов, днем прогреется +2 +5 градусов, местами до +7 градусов.

В южных областях будет пасмурно, но без существенных осадков. Ночью в регионе от 0 до +5 градусов, днем ожидается от +6 до +8 градусов. В Крыму сухо и пасмурно. Ночью +3 +5 градусов, днем +9 +11 градусов.

На севере страны будет холодно и мрачно. Ночная температура в регионе опустится до 0 +2 градусов, днем столбики термометров покажут всего от +2 до +5 градусов.

В западной части страны осадки не прогнозируются, пасмурно. Ночная температура будет колебаться в пределах +1 +3 градусов, днем прогреется до +6 +9 градусов.

В центре Украины без осадков, облачно без прояснений. Ночью от 0 до +2 градусов, днем +5 +7 градусов.

В Киеве 14 ноября будет пасмурно, но осадки не прогнозируются. Ночью 0 +2 градуса, днем от +4 до +6 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 14 ноября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик назвала области, где ожидается мокрый снег с дождем на выходных.

А также рассказывали о том, что климатологи обновили прогноз погоды в Украине на зиму 2020-2021 года.