ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Синоптики попередили про холодну та похмуру погоду в Україні

Новость на русском → П'ятниця 13 листопада 2020 20:32
Синоптики попередили про холодну та похмуру погоду в Україні Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в суботу очікується сіра і холодна

Погода в Україні у суботу, 14 листопада, очікується похмура у всіх областях країни. Невелике прояснення можливо тільки в кількох областях на сході.

За даними Українського гідрометцентру, у східних областях очікується суха погода, без опадів. Невеликі прояснення можливі тільки в Харківській, Луганській і Донецькій областях. Нічна температура повітря знизиться до -3 -5 градусів, вдень прогріється до +2 +5 градусів, місцями до +7 градусів.

У південних областях буде хмарно, але без істотних опадів. Вночі від 0 до +5 градусів, вдень очікується від +6 до +8 градусів. У Криму сухо і хмарно. Вночі +3 +5 градусів, вдень +9 +11 градусів.

На півночі країни буде холодно і похмуро. Нічна температура в регіоні опуститься до 0 +2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +2 до +5 градусів.

У західній частині країни опади не прогнозуються, похмуро. Нічна температура коливатиметься в межах +1 +3 градусів, вдень прогріється до +6 +9 градусів.

У центрі України без опадів, хмарно без прояснень. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень +5 +7 градусів.

У Києві 14 листопада буде хмарно, але опади не прогнозуються. Вночі 0 +2 градуси, вдень від +4 до +6 градусів.

Синоптики попередили про холодну та похмуру погоду в Україні

Карта погоди в Україні на суботу, 14 листопада

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик назвала області, де очікується мокрий сніг з дощем на вихідних.

А також розповідали про те, що кліматологи оновили прогноз погоди в Україні на зиму 2020-2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Гідрометцентр Погода
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Франція та Німеччина закликали Росію негайно відкрити КПВВ на Донбасі
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Франція та Німеччина закликали Росію негайно відкрити КПВВ на Донбасі