Синоптики попередили про холодну та похмуру погоду в Україні

Погода в Україні в суботу очікується сіра і холодна

Погода в Україні у суботу, 14 листопада, очікується похмура у всіх областях країни. Невелике прояснення можливо тільки в кількох областях на сході.

За даними Українського гідрометцентру, у східних областях очікується суха погода, без опадів. Невеликі прояснення можливі тільки в Харківській, Луганській і Донецькій областях. Нічна температура повітря знизиться до -3 -5 градусів, вдень прогріється до +2 +5 градусів, місцями до +7 градусів.

У південних областях буде хмарно, але без істотних опадів. Вночі від 0 до +5 градусів, вдень очікується від +6 до +8 градусів. У Криму сухо і хмарно. Вночі +3 +5 градусів, вдень +9 +11 градусів.

На півночі країни буде холодно і похмуро. Нічна температура в регіоні опуститься до 0 +2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +2 до +5 градусів.

У західній частині країни опади не прогнозуються, похмуро. Нічна температура коливатиметься в межах +1 +3 градусів, вдень прогріється до +6 +9 градусів.

У центрі України без опадів, хмарно без прояснень. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень +5 +7 градусів.

У Києві 14 листопада буде хмарно, але опади не прогнозуються. Вночі 0 +2 градуси, вдень від +4 до +6 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 14 листопада

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик назвала області, де очікується мокрий сніг з дощем на вихідних.

А також розповідали про те, що кліматологи оновили прогноз погоди в Україні на зиму 2020-2021 року.