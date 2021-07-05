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Синоптики предупредили украинцев о ливнях и грозах: где ждать непогоду

Автор: Роман Мирончук

Погода в Украине сегодня, 5 июля, порадует разве только любителей дождей. На всей территории страны ожидаются осадки с грозами. При этом в южных и областях ожидаются сильные дожди.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе Украины дожди с грозами. Во Львовской и Тернопольской областях +23+25. В Луцкой, Волынской, Хмельницкой и Черновицкой областях +24+26. В Закарпатской области +26+28.

На севере также дожди с грозами. Температура воздуха в Черниговской и Сумской областях составит +26+28.

В центральной части также будут осадки. В Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях будет +26+28. В Кировоградской области +25+27.

В восточных регионах дожди и грозы. В Луганской области +29+31, в Донецкой области +27+29, в Харьковской области +28+30.

На юге сильные дожди и грозы. В Запорожской и Николаевской областях +26+28. В Одесской области +24+26. В Херсонской области +25+27.

В оккупированном Крыму также грозы с дождями. При этом температура воздуха составит +25+27.

Погода в Украине 5 июля (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, Киев и область накрыли ливни, после которых некоторые дороги превратились в реки. Кроме того, затопило один многоэтажный дом.

Мы также писали о том, синоптики рассказали, когда закончится период грозовых дождей в Украине.

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