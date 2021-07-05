Синоптики предупредили украинцев о ливнях и грозах: где ждать непогоду

На западе Украины дожди с грозами. Во Львовской и Тернопольской областях +23+25. В Луцкой, Волынской, Хмельницкой и Черновицкой областях +24+26. В Закарпатской области +26+28.

На севере также дожди с грозами. Температура воздуха в Черниговской и Сумской областях составит +26+28.

В центральной части также будут осадки. В Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях будет +26+28. В Кировоградской области +25+27.

В восточных регионах дожди и грозы. В Луганской области +29+31, в Донецкой области +27+29, в Харьковской области +28+30.

На юге сильные дожди и грозы. В Запорожской и Николаевской областях +26+28. В Одесской области +24+26. В Херсонской области +25+27.

В оккупированном Крыму также грозы с дождями. При этом температура воздуха составит +25+27.

Погода в Украине 5 июля (погодная карта: meteo.gov.ua)