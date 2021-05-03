Синоптики рассказали, какой будет погода в последний пасхальный выходной

На западе во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Закарпатской, Житомирской и Винницкой областях днем будет +14…+16. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях теплее +15…+17.

На севере Украины немного прохладней. В Черниговской и Сумской областях +13…+15 градусов.

На востоке в Луганской области +16…+18, в Донецкой - +15…+17, в Харьковской - +14…+16.

В центральной части также сухо. В Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях +14…+16. В Днепропетровской области +13…+15.

На юге тепло. В Одесской, Запорожской и Херсонской областях +15…+17. В Николаевской области +16…+18.

В аннексированном Крыму осадков также не ожидается. Температура воздуха составит +17…+19 градусов.

В Киеве без дождя. Днем +13…+15, при этом будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Погодная карта на 4 мая (meteo.gov.ua)