Синоптики рассказали, какой будет погода на Рождество

Погода на Рождество, 7 января в Украине должна порадовать сограждан, так как на эту дату прогнозируется мороз. То есть на большой праздник в стране значительно похолодает.

"Снижение температуры возможно к 3 января. Столбики термометров ночью опустятся ночью до минус 5 градусов, а на востоке страны и до минус 8. Днем ожидается около 0 или слабый плюс. А в ближайшее время, до 2 января, будет преимущественно плюсовая температура: от 3 до 8 градусов тепла, на юге даже до плюс 13", - рассказала "Фактам" заместитель начальника метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

Также эксперт напомнила, что на Новый год украинцам не видать по настоящему зимней погоды, она прогнозируется уже к Рождеству.

"Настоящая зима на Новый год будет в Карпатах, где 30 и 31 декабря ожидается существенный снег. В новогоднюю ночь на севере страны, а также в столице возможен дождь с мокрым снегом. К Рождеству, 6 и 7 января, ночная температура существенно снизится — до 3−8 градусов мороза, на востоке — до минус 10. Днем будет около 0", - рассказала синоптик.

Как мы ранее писали, погода в Украине на Новый год будет "весенней", ведь в некоторых областях термометры покажут до +15 градусов, а многие жители страны проснутся 1-го числа под барабанящий за окном дождь. Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко.

Ранее метеорологи уже заявили, что украинцев ждет самый теплый год за всю историю наблюдений за погодой.