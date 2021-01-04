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Синоптики рассказали о погоде на Рождество: прогнозы отличаются

Новина українською → Понедельник 04 января 2021 10:03
Синоптики рассказали о погоде на Рождество: прогнозы отличаются Синоптики рассказали о погоде на 7 января (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода на Рождество в Украине, 7 января, будет теплой и дождливой. Такого мнения придерживается ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло. По его прогнозам, в первых числах января ожидается небольшое похолодание, но накануне Рождества 7 января начнется новый период потепления.

"Не то, чтобы совсем тепло. Просто будут более теплые воздушные массы. Рождественские выходные будут с дождями преимущественно в виде дождя или мокрого снега", - уточнил синоптик "Обозревателю".

Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык прогнозирует наоборот - похолодание на большой православный праздник.

По его прогнозам похолодание будет существенным с ночными морозами до минус 10-15 градусов мороза.

"На Рождество погода ухудшится, с 9-10 января будет вторжение холодного воздуха, которое задержится ориентировочно на неделю. Ночью температура будет опускаться до 10-15 градусов мороза", - рассказал Владислав Билык ТСН.

Как мы ранее писали, синоптики дали прогноз на январь в Украине. Погода в Украине в январе будет менее теплой, чем декабрьская. Особо сильных морозов синоптики не обещают, но в целом месяц будет в основном с минусовой температурой. Также ожидается много снежных дней.

А вот метеорологи рассказали, что украинцев ждет самый теплый год за всю историю наблюдений за погодой.

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