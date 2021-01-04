Синоптики розповіли про погоду на Різдво: прогнози відрізняються

Погода на Різдво в Україні, 7 січня, буде теплою і дощовою. Такої думки дотримується провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило. За його прогнозами, у перших числах січня очікується невелике похолодання, але напередодні Різдва 7 січня почнеться новий період потепління.

"Не те, щоб зовсім тепло. Просто будуть більш теплі повітряні маси. Різдвяні вихідні будуть з дощами переважно у вигляді дощу або мокрого снігу", - уточнив синоптик "Обозревателю".

Начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик прогнозує навпаки - похолодання на велике православне свято.

За його прогнозами похолодання буде істотним з нічними морозами до мінус 10-15 градусів морозу.

"На Різдво погода погіршиться, з 9-10 січня буде вторгнення холодного повітря, яке затримається орієнтовно на тиждень. Вночі температура буде опускатися до 10-15 градусів морозу", - розповів Владислав Білик ТСН.

Як ми раніше писали, синоптики дали прогноз на січень в Україні. Погода в Україні в січні буде холоднішою, ніж груднева. Особливо сильних морозів синоптики не обіцяють, але в цілому місяць буде в основному з мінусовою температурою. Також очікується багато сніжних днів.

А ось метеорологи розповіли, що українців чекає найтепліший рік за всю історію спостережень за погодою.