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Синоптики рассказали, где сегодня будет 35 градусов жары

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Среда 14 июля 2021 06:32
Синоптики рассказали, где сегодня будет 35 градусов жары Фото: погода в Украине 14 июля (Виталий Носач,РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Погода в Украине сегодня, 14 июля, будет очень жаркой. При этом на всей территории страны не будет дождей. В Харьковской и Закарпатской областях будет жарче всего, там столбики термометров поднимутся до +35.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В западной части страны будет светить яркое солнце весь день. Во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях ожидается +32+34 градуса. В Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях +31+33. В Закарпатской области +33+35.

На севере Украины также стоит ожидать жару. В Черниговской и Сумской областях +31+33.

В центральных регионах также будет очень жарко. В Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях температура воздуха составит +32+34.

На востоке страны тоже жарко. В Донецкой области +31+33, в Луганской - +32+34, а в Харьковской - +33+35.

В южных областях такая же ситуация. В Запорожской и Одесской областях +31+33, в Николаевской и Херсонской - +32+34.

В оккупированном Крыму без осадков и +31+33.

В Киеве также дождя не будет. Температура воздуха составит +31+33 градуса. При этом будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Синоптики рассказали, где сегодня будет 35 градусов жары

Погода в Украине 14 июля (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, синоптики рассказали, какие области раскалит в ближайшие дни до 37 градусов.

Ранее синоптик ошарашил украинцев прогнозом на осень.

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