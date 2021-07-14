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Синоптики розповіли, де сьогодні буде 35 градусів спеки

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Середа 14 липня 2021 06:32
Синоптики розповіли, де сьогодні буде 35 градусів спеки Фото: погода в Україні 14 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Погода в Україні сьогодні, 14 липня, буде дуже спекотною. При цьому на всій території країни не буде дощів. У Харківській та Закарпатській областях буде найспекотніше, там стовпчики термометрів піднімуться до +35.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У західній частині країни буде світити яскраве сонце весь день. У Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Волинській областях очікується +32+34 градуси. У Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях +31+33. У Закарпатській області +33+35.

На півночі України також варто очікувати спеку. У Чернігівській і Сумській областях +31+33.

У центральних регіонах також буде дуже жарко. У Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях температура повітря складе +32+34.

На сході країни теж спекотно. У Донецькій області +31+33, в Луганській - +32+34, а в Харківській - +33 +35.

У південних областях така ж ситуація. У Запорізькій і Одеській областях +31+33, в Миколаївській і Херсонській - +32+34.

В окупованому Криму без опадів і +31+33.

У Києві також дощу не буде. Температура повітря складе +31+33 градуси. При цьому буде дути північний вітер зі швидкістю 3-8 м/с.

Синоптики розповіли, де сьогодні буде 35 градусів спеки

Погода в Україні 14 липня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики розповіли, які області розжарить найближчими днями до 37 градусів.

Раніше синоптик ошелешив українців прогнозом на осінь.

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