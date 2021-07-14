Синоптики рассказали, где сегодня будет 35 градусов жары

В западной части страны будет светить яркое солнце весь день. Во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях ожидается +32+34 градуса. В Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях +31+33. В Закарпатской области +33+35.

На севере Украины также стоит ожидать жару. В Черниговской и Сумской областях +31+33.

В центральных регионах также будет очень жарко. В Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях температура воздуха составит +32+34.

На востоке страны тоже жарко. В Донецкой области +31+33, в Луганской - +32+34, а в Харьковской - +33+35.

В южных областях такая же ситуация. В Запорожской и Одесской областях +31+33, в Николаевской и Херсонской - +32+34.

В оккупированном Крыму без осадков и +31+33.

В Киеве также дождя не будет. Температура воздуха составит +31+33 градуса. При этом будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Погода в Украине 14 июля (погодная карта: meteo.gov.ua)