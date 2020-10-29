Синоптики рассказали, когда в Украине снова потеплеет

Погода в Украине снова изменится, но ненадолго

Погода в Украине снова изменится с приходом короткого периода потепления Предварительно синоптики прогнозируют, что произойдет это 3-5 ноября зависимо от региона. Ну а пока украинцам придется померзнуть, так как температура обещает быть низкой, а погода дождливой.

Судя по прогнозу синоптиков Gismeteo, похолодание и дожди накроют страну с 30 октября по 2 ноября. Самым холодным днем с температурой ниже +10 градусов станет 1 ноября, но на Востоке и Юге теплее - от +12 до +14 градусов.

А вот с 3 по 5 ноября немного потеплеет, когда "градус" переползет за отметку +10 и выше. При этом вероятны дожди

С 6 по 8 число снова похолодает, но ожидается сухая погода. Далее 9-11 ноября придет более серьезное похолодание со значениями +5 и ниже и осадки.

Ниже прогноз погоды на две недели для Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Погода в Украине на 2 недели (фото: gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что синоптики дали неожиданный прогноз на ноябрь, который обещает аномальные температуры.

Кроме того метеорологи рассказали, что будет с погодой в Киеве этой зимой. Они прогнозируют, что синоптическая ситуация в столице будет непредсказуемой.