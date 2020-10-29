Синоптики розповіли, коли в Україні знову потеплішає

Погода в Україні знову зміниться, але ненадовго

Погода в Україні знову зміниться з приходом короткого періоду потепління Попередньо синоптики прогнозують, що станеться це 3-5 листопада залежно від регіону. Ну а поки українцям доведеться померзнути, так як температура обіцяє бути низькою, а погода дощовою.

Судячи з прогнозом синоптиків Gismeteo, похолодання і дощі накриють країну з 30 жовтня по 2 листопада. Найхолоднішим днем з температурою нижче +10 градусів стане 1 листопада, але на Сході і Півдні тепліше - від +12 до +14 градусів.

А от з 3 по 5 листопада трохи потеплішає, коли "градус" переповзе за позначку +10 і вище. При цьому вірогідні дощі

З 6 по 8 число знову похолодає, але очікується суха погода. Далі 9-11 листопада прийде більш серйозне похолодання зі значеннями +5 і нижче і опади.

Нижче прогноз погоди на два тижні для Києва, Львова, Харкова і Одеси.

Погода в Україні на 2 тижні (фото: gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що синоптики дали несподіваний прогноз на листопад, який обіцяє аномальні температури.

Крім того, метеорологи розповіли, що буде з погодою в Києві цієї зими. Вони прогнозують, що синоптична ситуація в столиці буде непередбачуваною.