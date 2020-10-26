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Синоптики рассказали, когда Украину накроет дождями и холодом

Новина українською → Понедельник 26 октября 2020 13:05
Синоптики рассказали, когда Украину накроет дождями и холодом Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине огорчит жителей страны похолоданием и дождями

Погода в Украине испортится в конце недели. В стране ожидается похолодание и дожди. Синоптики показали карты погоды и рассказали, чего ждать украинцам во вторник, 27 октября.

Так, согласно данным Украинского гидрометцентра, погода изменится в стране уже в пятницу, 30 октября. До этого же времени, нас ждет умеренное тепло и отсутствие осадков.

А вот Наталка Диденко подробно рассказала, какой будет погода завтра. По словам синоптика, погоду в Украине будет определять антициклон, существенные осадки маловероятны, разве что на Юге в отдельных районах немного дождей.

"Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, на Востоке возможны порывы до сильного. Температура воздуха в течение вторника достигнет +13+18 градусов, в южной части до +20 градусов", - написала синоптик в Facebook.

В Киеве 27 октября дожди не предвидятся. Ночью и утром вероятен туман, а столбики термометров днем поднимутся до +14+16 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали карты погоды на ближайшие четыре дня. Судя по ним, сухая погода будет держаться до четверга, а в пятницу, 30 октября на Западе и Востоке вероятны дожди.

Синоптики рассказали, когда Украину накроет дождями и холодомСиноптики рассказали, когда Украину накроет дождями и холодомСиноптики рассказали, когда Украину накроет дождями и холодомСиноптики рассказали, когда Украину накроет дождями и холодом

Погода в Украине с 27 по 30 октября (фото: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре. В Украинском гидрометцентре обновили прогноз, а в Gismeteo показали карты.

Кроме того, метеорологи рассказали, какой будет зима в Киеве.

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