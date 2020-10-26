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Синоптики розповіли, коли Україну накриє дощами і холодом

Новость на русском → Понеділок 26 жовтня 2020 13:05
Синоптики розповіли, коли Україну накриє дощами і холодом Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні засмутить жителів країни похолоданням і дощами

Погода в Україні зіпсується в кінці тижня. В україні очікується похолодання і дощі. Синоптики показали карти погоди і розповіли, чого чекати українцям у вівторок, 27 жовтня.

Так, згідно з даними Українського гідрометцентру, погода зміниться в країні вже в п'ятницю, 30 жовтня. До цього ж часу, нас чекає помірне тепло і відсутність опадів.

А от Наталка Діденко докладно розповіла, якою буде погода завтра. За словами синоптика, погоду в Україні визначатиме антициклон, суттєві опади малоймовірні, хіба що на Півдні в окремих районах трохи дощів.

"Вітер очікується південно-східний, помірний, на Сході можливі пориви до сильного. Температура повітря протягом вівторка досягне +13+18 градусів, у південній частині до +20 градусів", - написала синоптик в Facebook.

У Києві 27 жовтня дощі не передбачаються. Вночі та вранці ймовірний туман, а стовпчики термометрів вдень піднімуться до +14+16 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру показали карти погоди на найближчі чотири дні. Судячи з них, суха погода буде триматися до четверга, а в п'ятницю, 30 жовтня на Заході і Сході вірогідні дощі.

Синоптики розповіли, коли Україну накриє дощами і холодомСиноптики розповіли, коли Україну накриє дощами і холодомСиноптики розповіли, коли Україну накриє дощами і холодомСиноптики розповіли, коли Україну накриє дощами і холодом

Погода в Україні з 27 по 30 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в листопаді. В Українському гідрометцентрі оновили прогноз, а в Gismeteo показали карти.

Крім того, метеорологи розповіли, якою буде зима в Києві.

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