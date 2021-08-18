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Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка

Новина українською →
США, Среда 18 августа 2021 23:11
Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка Фото: Скарлетт Йоханссон родила ребенка от комика Колина Джоста (instagram.com/scarlettjohanssonworld)
Автор: Роман Мирончук

Скарлетт Йоханссон стала мамой во второй раз. При этом это первый ее совместный ребенок с комиком Колином Джостом, за которого она вышла замуж в октябре 2020 года.

Об этом сообщил Джост в Instagram.

Он заявил, что у них родился мальчик и его назвали Космо.

"Хорошо, хорошо, у нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы его очень любим", - написал счастливый отец.

Скарлетт долго старалась держать в строгом секрете свою беременность. Она даже пропустила несколько мероприятий, посвященных выходу фильма "Черная вдова", где она играет главную роль и является исполнительным продюсером.

Актриса появлялась на них только с помощью видеосвязи и старалась не показывать себя в полный рост.

Отметим, что у Йоханссон есть дочь Роуз Дороти от предыдущего брака с журналистом Роменом Дориаком. Девочке этой осенью исполнится 7 лет.

С Колином Джостом актриса начала встречаться в 2017 году. В мае 2019 года пара обручилась. А уже в октябре 2020 они сыграли свадьбу, на которой присутствовали только близкие люди.

Напомним, что первым мужем Скарлетт Йоханссон был известный актер Райан Рейнольдс. Пара поженилась в 2008 году, а через два года объявила о разводе.

Ранее Йоханссон рассказала, как проходила ее тайная свадьба с Колином Джостом.

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Скарлетт Йоханссон
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